Cristina cuestionó la influencia “del poder” capitalista

Cristina Fernández volvió a hablar en lo que fue su segunda aparición en público para inaugurar la 14° Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (EuroLat). En la Casa Rosada había temor por el tono de la vicepresidenta, en un contexto de crisis interna y de rumores de cambios en el Gabinete. Ella asumió el rol de anfitriona por su condición de presidenta del Senado, organismo que se encargó de la organización de la asamblea en Argentina.

En el Centro Cultural Kirchner (CCK), que la propia Cristina inauguró en 2015, el último año de su segundo mandato presidencial, resaltó el rol del Estado y el poder de las decisiones de los mandatarios. Y en un mensaje que reavivó la interna del Frente de Todos, dijo: “que te pongan la banda y te den el bastón, créanme, no significa que tengas el poder, sólo un poquito de eso”.

La ex presidenta realizó una fuerte defensa del rol del Estado, especialmente durante la pandemia de coronavirus, por la construcción de hospitales y la compra de vacunas, frente al avance del liberalismo en todo el mundo. La misión de EuroLat es adoptar resoluciones no vinculantes y recomendaciones a organizaciones, instituciones y grupos ministeriales para el desarrollo de la Asociación Estratégica Bicontinental.

Doble mensaje

En lo que sonó como mensaje para la interna oficial, Cristina señaló que “la pandemia vino a reinstalar la idea del Estado porque alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea con los laboratorios, las vacunas para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos”. Y agregó: “creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, es un necio o un cínico; hay de los dos”.

La vicepresidenta aseguró que la desigualdad -tema principal del encuentro de parlamentarios- es resultado de las decisiones políticas o de la ausencia de las mismas y presagió: “la próxima gran discusión es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a EEUU, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados”.

“Hablamos de poder cuando alguien toma una decisión y esa decisión es respetada por el conjunto. Que te pongan la banda y te den el bastón, créanme, no significa que tengas el poder, sólo un poquito de eso. Y lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí”.

La frase no estuvo dirigida al presidente, Alberto Fernández. O al menos no fue dirigida sólo a él, sino también a la influencia que ejercen en los gobiernos mercados, monopolios, y “el poder financiero internacional”.

La institucionalidad

La ex Presidenta identificó en su discurso una insatisfacción generalizada con la democracia que se repite “en todos lados”. Dijo que ese fenómeno obliga a la dirigencia a repensar la actual ingeniería institucional e incluso crear nuevas instituciones para investirlas de poder “antes de que sea tarde”. “Miren cómo avanzó el mundo, cómo se fue generando poder por afuera de las instituciones”, añadió. “Hoy nuestras constituciones son reglamentos de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, el Legislativo y eventualmente el Judicial. El otro poder, el que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes”, los parlamentarios.

Participaron el ministro de Cultura Tristán Bauer -el único representante del Ejecutivo- legisladores e intendentes K, y no hubo congresistas de la oposición.

Repercusiones

La principal responsable.- “El operativo demolición de Cristina no para un segundo. Su ataque a la investidura presidencial es contra todas las instituciones. Pretende despegarse de un Gobierno que ella creó y del que es la principal responsable”, escribió en Twitter el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, y agregó: “Vicepresidenta: usted debilita a todos los argentinos”.

El fracaso.- En esa misma línea se mantuvo el economista Ricardo López Murphy, quien expresó: “Usted eligió y militó al que tiene el bastón y ‘no hace lo que hay que hacer’, Cristina Kirchner. Este es el cuarto gobierno kirchnerista. No le vamos a permitir que se despegue de este fracaso”.

Tribunera.- Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica ARI, calificó de “vergonzoso” el discurso de Cristina “desdramatizando la invasión criminal y genocida de Putin”. “Suavizar y no condenar enérgicamente crímenes de agresión y guerra, como violaciones a los DDHH es indignante. Además, tribunean y faltan el respeto al resto de los eurodiputados”, cerró.