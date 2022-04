Vidal: "La relación entre Alberto y Cristina no tiene retorno"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, realizó duras críticas a la interna del oficialismo y consideró que la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner "no tiene retorno".

En una entrevista con Todo Noticias (TN), la ex gobernadora bonaerense sostuvo que en medio de la crisis del Frente de Todos (FdT) "están los 40 millones de argentinos". "No hay justificación para que el Gobierno nacional no encuentre la manera de resolver sus diferencias", afirmó.

"La gente sabe que ambos -Alberto y Cristina- son responsables. Ninguno está exento de las responsabilidades de lo que le pasó a los argentinos en los últimos dos años. Van a tener que rendir cuentas en el 2023. Se quieren despegar pero más o menos, son lo mismo", remarcó.

La legisladora consideró que en el oficialismo están "enfrascados en una pelea de poder porque no tienen un proyecto de país y los platos rotos de esa pelea los pagan todos los argentinos",

"Todo ha sido pérdida para los argentinos en los últimos dos años y lo que encuentra de parte de los dirigentes del Gobierno y del kirchnerismo es indiferencia o aún peor, decirles que no tienen razón y que no perdieron nada", sentenció.