Voley: Corbalán, orgullo tucumano

“Le dedico el título a mi familia que está en Tucumán, la cual me bancó desde que me fui siendo muy chica”, comentó muy emocionada María de la Paz Corbalán, flamante campeona de la Liga Argentina de Voley Femenina con Boca. Las Guerreras cerraron la serie final ante Gimnasia de La Plata en el segundo partido que ganaron por 3 a 0, al igual que en el juego anterior.

“Chuchi”, de jugar en Fundarte hace algunos años, saltó (con algunos clubes en el camino) a una institución grande como Boca. Corbalán ganó el tercer título personal, mientras que club sumó la séptima corona para estirar a tres la diferencia con River.

El sabor de este campeonato es más que especial, ya que la tucumana lo consiguió siendo la mejor jugadora de la final, anotando 25 puntos en el último juego. “Empecé de muy abajo. Llegué al club siendo muy chica. Esperé pacientemente, y trabajando, mi momento. Nunca me desesperé. La clave fue no dejar de pelearla jamás. Ahora estoy festejando otro campeonato con este hermoso club, del cual no me gustaría irme nunca”, se enorgulleció.

Corbalán destacó que todo el equipo trabajó mucho en la Liga para coronarse. Pero individualmente asegura que lo viene haciendo desde que llegó a Boca. Esas ganas de poder estar dentro de la cancha jugando hicieron que intente superarse día a día. “Fue un trabajo mental y nutricional increíble, que es lo que me permitió tener confianza”, aseveró María de la Paz, comentando el sacrificio que debió hacer, aparte de sufrir el desarraigo.

El gran torneo y final que tuvo la coloca como una de las mejores jugadoras del país. Pero aún así no se la cree: “lo que logré es por la confianza que me da el equipo. Sin mis compañeras nada podría ser posible. Los 25 puntos que hice en la final fueron gracias a ellas; formamos un equipo hermoso. Si ellas no defendían como lo hicieron, yo no podría haber atacado como lo hice”, declaró Corbalán, destacando el trabajo mancomunado.

Aparte del título conseguido por “Chuchi”, está la posibilidad que los tucumanos Federico Arquez y Sergio Soria (jugadores) y Martín Zamora (cuerpo técnico), miembros de Ciudad Voley, puedan ganar la Liga Argentina (están jugando la final frente a Upcn, van 1 a 1 y hoy juegan el tercer cotejo, desde las 21). Y si se continúa por el sendero de los casos de tucumanos exitosos en el voley, hay que sumar los de Jeremías Sarmiento y Karim Luna Slaibe, ambos de Monteros Voley, que fueron preseleccionados para la selección Sub-23 nacional. También el de la jugadora de Tucumán de Gimnasia, Lucía Vega, nuevamente convocada para la selección Sub-16.