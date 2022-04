Voley: Newcom, filosofía de vida entre la red alta y la pelota

La pandemia afectó a todo el planeta. Cuando la covid-19 irrumpió en la sociedad, las estadísticas apuntaban que la población más vulnerable era la que superaba los 60 años. Las investigaciones y trabajos de campo establecían que, si bien es lo recomendable para cualquier ser humano en toda etapa de la vida, esa franja de la población debía tener al máximo sus defensas naturales.

Entre las recomendaciones para lograr tal objetivo figuraban -y sigue figurando- la actividad física. El deporte, siempre teniendo en cuenta que su ejecución a una edad avanzada requiere los cuidados propios de un cuerpo que se vuelve más frágil.

“Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y a un mayor riesgo de enfermedad”, es la descripción que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hablando coloquialmente, así es el proceso en el que una persona se va haciendo vieja.

La precaución, entonces, es regla para ser deportista a partir de los 60. Entre las opciones de práctica deportiva, está el newcom, la versión adaptada del voley (ver aparte). “Es un deporte cada vez más popular en Argentina y que creció mucho en cantidad de personas mayores aficionadas”, explicó Ernesto Rojas. Además de coordinar un grupo de varios equipos en la provincia, Rojas forma parte de la Secretaría Nacional de Arbitraje de la Federación de Voleibol Argentina (Feva) que, incluso antes de la pandemia, ya se puso a la par del desarrollo deportivo de la modalidad.

“Después del período casi post-pandemia que se vive, el número de jugadores creció en forma exponencial porque el adulto mayor busca en el newcom mejor salud física, mental y calidad de vida”, sostuvo Marcelo López.

En la cancha, López se sintió tan bien como jugador que prefirió ponerse al costado del campo de juego e incentivar la práctica. Sumó conocimientos certificados y se transformó, primero, en técnico de la Asociación de Newcom Argentino y luego se recibió de técnico internacional. Actualmente es DT de tres equipos femeninos y uno mixto, además de ser el presidente de la liga de Newcon del NOA.

Tanto Rojas como López, con sus acciones, influyen colateralmente en la meta que la OMS planteó a escala global. El organismo internacional estableció que el período 2021-2030 es la “Década del Envejecimiento Saludable”. El ser humano, envejece y qué mejor manera que hacerlo saludablemente. Sintéticamente, la OMS promueve vidas más largas y saludables instando a todos los actores sociales, incluidos los gubernamentales, a colaborar en ese sentido.

“El newcom parece ser mucho más que un deporte. A sus múltiples beneficios para la salud, como la mejora de la masa muscular, las capacidades mentales, el equilibrio y de las articulaciones, se le suman los factores emocionales y sociales. Quienes lo practican perciben cómo mejora su estado de ánimo y autoestima mediante el deporte”, dio fe Rojas. “Los adultos mayores pueden tener algún tipo de deterioro físico”, advirtió López. “No obstante, no es un impedimento para hacer ejercicio y tener autonomía deportiva”, se apresuró en destacar. “Practicar newcom con regularidad es importante para la salud. Ser activo físicamente, ayuda a seguir haciendo las cosas que uno disfruta y a mantenerse independiente”, agregó López.

En cada competencia en la que el árbitro y el DT cumplen funciones, notan los efectos que genera el deporte. Especialmente, en quienes por primera vez se ponen en rol de deportistas y que llegaron luego de la insistencia de algún conocido. En muchos casos, la concepción de que el deporte y la juventud no pueden despegarse, es demasiado rígida. López, Rojas, la OMS y las decenas de jugadores que hay en la provincia quieren flexibilizar ese concepto errado. Más aún cuando se percibe el entusiasmo de quienes también por primera vez, sienten la emoción de la competencia y de entrenar para un objetivo que es ganar a una edad avanzada. “A los adultos mayores, les diría que jueguen al newcom porque es volver a ser joven. Es un deporte integrador e inclusivo y en el que van a conocer jugadores de otras provincias”, hizo la oferta López. “Es como una filosofía de vida”, no dudó en calificar Rojas. “Es movimiento, diversión y contacto con la totalidad del ser”, sumó conceptos el árbitro para que más personas se sumen al newcom.

Que sea más abarcativo

El newcom está asociado a los adultos mayores, sí, pero la tendencia puede modificarse. Es la idea que Ana María Brito ya está poniendo en práctica: el “Newcom Joven”. “El rango de edad se puede ampliar. Existen categorías de +40 que se suman a las ya establecidas +50, +60 y +70”, explicó la coordinadora y creadora del “Grupo Independencia” que tiene ocho años de existencia.

Tanto en las prácticas que organiza en el complejo Belgrano como en el complejo Ledesma, Brito recibe no sólo a los que se consideran adultos mayores. Lo que pretende es que, como en todo deporte, se formen una buena cantidad de atletas. “Por eso, las inscripciones están abiertas para jugadoras y jugadores desde los 25 años. La escuela es más abarcativa, es mi meta. Si bien esos jóvenes no van a poder competir, generaremos un semillero”, trazó el plan de acción de su proyecto.

Un newcom completamente activo es lo que propone el “Grupo Independencia”; que el comienzo sea antes y no esperar tanto. La experiencia que vivió Brito es la que la llevó por este camino de “apresurar” los tiempos. “Yo me acerqué por inquietud, pero recién al ver que llegaba a una edad en la que necesitaba seguir activa y atenta. Dentro de las exigencias de otros deportes, no encontraba un área, hasta que alguien me recomendó el newcom”, relató sobre su inicio deportivo. “Ademas de un deporte, conocerán algo bueno, que llena de vitalidad y, principalmente, amigos. ¿Por qué no, empezar y aprender algo nuevo?”, dejó la propuesta hecha.

Sin pastillas, con zapatillas

Los felices cuatro años que lleva Salma Torres como jugadora de newcom están reflejados en la sonrisa que porta en la foto. Gracias al deporte recorrió varias provincias del país, ganando títulos con su equipo Las Panteras y, como extra, recibiendo distinciones. “Lo que más suma es el vínculo que puedo hacer con personas de mi misma edad. Juego en la posición de atacante. Por mi desempeño en ese puesto recibí trofeos. En San Luis, me dieron uno de mármol, con base de madera e inscripto con la frase ‘Mejor Jugadora’. En Jujuy, Catamarca y Chaco fueron de plástico esmerilado”, contó sobre algunos de los recuerdos que le van quedando de las competencias.

“La Turka”, como ella misma aclara es conocida en el ambiente newconero, brindó una respuesta a aquellos pares que mantienen el pensamiento de que por ser “grandes” no pueden empezar de cero un deporte. “‘Más zapatillas y menos pastillas’, es mi eslogan”, certificó. Torres, que en su juventud practicó frontón, no volvió a hacer deportes hasta que conoció el newcom. El hallazgo amplió su horizonte. “Siendo adulto, también se puede jugar y disfrutar. Sólo se necesita actitud y ganas”, aseguró.

Para saber

Origen

Nació en Estados Unidos. Clara Gregory Baer, instructora estadounidense de educación física, creó las primeras reglas en 1895. En Argentina no se tienen registros de sus primeros pasos, pero se sabe que se practicaba como juego predeportivo para la iniciación al voley. En 2008 fue incorporado en los Juegos Nacionales Evita.

Cómo se juega

Es similar al voley convencional con adaptaciones para una práctica segura. Dos equipos se oponen enviándose una pelota con las manos por encima de una red elevada con el objetivo de lograr puntos. El balón no se golpea, se toma y se lanza. No hay bloqueo y el ataque es siempre con ambas manos.

Clave

Para que el newcom cumpla con su objetivo social basado en el bienestar psíquico y la integración es que se promueve la práctica mixta. En las competencias, la categoría que reúne a equipos formados por hombres y mujeres, se suma a la de damas y caballeros.

Contactos

Algunos de los clubes en la provincia son: Newcom por la vida, Club Alberdi (3815019757), Barrio Modelo (3814140227); Los Tucus, Club Tucumán Central (3815532090); Banda del Río Salí (3813366606); Grupo Independencia, Complejo Belgrano (3815727000); Norte Newcom, El Frontón (3815876662); Monteros Newcom (3863690880); Renacer Monteros (3863416360); Concepción (3865699353); Ciudad Alberdi (3815889547); Lules (3815946532); San José, Las Talitas (3814122282); Bella Vista (3816318844); Aguilares (3865692585) y Las Panteras/Los Pumas, Club el Cruce (3813291069) . Hay competencia local cada 15 días y regional, cada un mes.