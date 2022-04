Leito, sobre el mal momento deportivo de Atlético: "soy el primer gran responsable"

Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, admitió que el momento deportivo del club es malo y que harán lo que sea necesario para revertirlo. En el plano electoral, vaticinó que pese a esta coyuntura el oficialismo ganará los comicios de renovación de autoridades de junio.

"No estamos viviendo un momento deportivo bueno, muy por el contrario. Ya no estábamos acostumbrados esto y eso se siente, te golpea mucho, bajonea y cambia el estado de ánimo. Claro que es responsabilidad nuestra. Soy el primer gran responsable porque conduzco la institución", dijo tras la presentación de Lucas Pusineri como DT del primer equipo.

El diputado nacional se refirió también a los motivos que llevaron a elegir a un nuevo director técnico con el torneo ya casi finalizado. "Las expectativas son las de todos, quedan cinco fechas… es necesario una vuelta de rosca en el plantel para tratar de sacar puntos en las fechas que quedan. Ver de qué manera podemos empezar a revertir esta situación. Después de estas cinco fechas podremos ver de traer los jugadores que nos permitan sostener el proyecto. Vamos a jugar todas las que debamos jugar porque no nos merecemos estar deportivamente en esta situación", afirmó.

En el plano institucional, evitó responder si será candidato a la reelección como titular del club. "Hoy no es lo más importante si Leito seguirá siendo presidente después o no. Lo más importante es cómo revertimos la situación deportiva. Estoy hace 18 años acá, más de 14 como presidente. Me tocó vivir los momentos más felices de esta institución. No me desvela el tener que seguir. Para estar acá, que es una silla eléctrica, hay que tener otras cosas más que ganas. Vamos a tener elecciones dentro de poco, el oficialismo va a presentar su lista y va a ganar los comicios", expresó.

Respecto de la situación deportiva, desligó la selección de los refuerzos en el DT saliente, Juan Manuel Azconzábal. "Siempre le damos la derecha para que ellos puedan sugerir y nosotros contratar a los jugadores que ellos crean conveniente. Con el Vasco fue mínima la injerencia, solo uno fue traído por la directiva, que fue Thaler por el canje con Lanús por Cabral. Le dimos la posibilidad al técnico que trajera los jugadores que él consideraba. Le ofrecimos jugadores y nos dijo que no, fuimos respetuosos también en eso", manifestó.

Luego, dijo que la aparición de bandera con la leyenda "Andate Leito" obedece al clima electoral interno. "En momentos electorales comienza el vale todo. Deportivamente es el peor momento y esto es evidente que es electoral, la bandera estaba guardada. No hay bandera que conmigo pueda hacer mella en la fortaleza mental que tengo para estar aquí. Jamás perseguimos a nadie. Pueden expresarse como quieran", cerró.

Finalmente, recordó que la salida de Christian "Laucha" Lucchetti también a fin de año obedeció a sus diferencias con el Vasco. "Lamento que se haya ido el Laucha, es una de las personas que dije que debía terminar su carrera aquí y guardarle un lugar importante para que se siguiera con nosotros. Él se va porque tenía diferencias con Azconzábal. Prioricé lo que quería la gente, que volviera el Vasco y le ofrecí al Laucha aumentarle el monto del contrato porque queríamos que sepa que la directiva quería que se quede aquí. Si la decisión era nuestra, el Laucha seguiría aquí y sabe que tiene las puertas abiertas para cuando él quiera", completó.