Controles en Raco: secuestraron 200 kilos de carne

Una carga con más de 200 kilos de carne fue decomisada anoche, cuando era transportada en la caja de una camioneta por la ruta 341, cerca de Raco. Pasada la medianoche, en uno de los controles policiales que se instalaron por orden de los comisarios Daniel Ruiz y Joaquín Girveaux, se detuvo una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre que aseguró que el animal era de su propiedad y que había sido faenado para el consumo de su familia.

Al no contar con la documentación que lo acredite, la carga fue puesta a disposición del Senasa y no se tomaron medidas en contra del conductor, ya que se trata de una infracción y no de un delito.

“Vamos a insistir con los controles en toda la jurisdicción. Es la herramienta más efectiva que podemos utilizar para poder hacer tareas de prevención”, explicó el comisario Ruiz. “En este caso se hizo en la localidad de Raco, pero también contamos en otros lugares como San Javier”, indicó. El funcionario agregó que también están trabajando de manera conjunta con la Guardia Urbana Municipal para hacer idéntica tarea en Yerba Buena.