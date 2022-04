Gala de eliminación en MasterChef: qué pasó con la tucumana Juariu

En una gala de eliminación muy peleada, donde los participantes Juariu Braier, Mica Viciconte y Tomás Fonzi tenían que elaborar un plato libre con algunos requerimientos, el jueves pasado se definieron los nombres de los dos finalistas de MasterChef Celebrity. La influencer tucumana, una de las favoritas del certamen de cocina, quedó afuera. "Hoy me doy cuenta de que me encanta la cocina, realmente descubrí algo que no sabía que me gusta tanto”, manifestó antes de conocer la decisión del jurado.

Germán Martitegui calificó a la consigna de la noche como "la más difícil de todas las ediciones". Los competidores tenían que aplicar todos los conocimiento adquiridos durante el certamen y cocinar un plato libre cumpliendo con nueve requerimientos en cuanto a cocción, técnicas y sabores. Debía tener algo frutal, aterciopelado, frito, ácido, picante, al vapor; y además preparar un omelette, una ensalada, y usar el mortero en alguna de las preparaciones.

Juariu, eliminada de MasterChef La Nación

Juariu pudo elegir tres requisitos menos para su plato y cumplió con los otros seis a rajatabla. La influencer fue la primera en pasar al frente con lehmeyun, salsa de yogur y cuscús de limón. “Ya sea para despedirte o pasar a la final este plato está muy bien. Te queda espectacular, pero hoy es una noche de detalles”, aseguró Damián Betular, quien además le recalcó a la participante que ya había preparado esa guarnición para otro desafío.

Mica Viciconte presentó un plato que consistía en croquetas de salsa blanca, jamón y mozzarella, puré de zanahoria, ensalada de hojas verdes y vinagreta y omelette de queso. Por último, Tomás Fonzi se lució con un escalope de pollo a la romana, con higos y granos de choclo con polenta blanca y coliflor y omelette de shiitake y queso.

Tras deliberar durante un rato largo, Donato dio a conocer al primer finalista de esta tercera edición de MasterChef Celebrity: Micaela Viciconte. Faltaba saber quién sería su competidor. “Antes, les quiero decir que pasó desapercibido, pero esta fue la prueba más difícil que hemos tenido en todo el certamen. Les dimos nueve condicionamientos y ustedes ni se inmutaron; lo fueron logrando ordenadamente y trajeron tres platos impresionantes”, señaló Martitegui, para crear un poco de misterio. Y finalmente, expresó: “El segundo finalista es Tomás Fonzi”.