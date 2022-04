Juariu: "Llegar a la semifinal de Masterchef significó todo para mi carrera"

En apenas unas horas, conoceremos a los dos finalistas de Masterchef Celebrity, en su tercera temporada. Uno de ellos podría ser la tucumana Juariu quien compite a destajo para tratar de llevarse el trofeo y el premio mayor ($ 1.500.000 y una beca en una prestigiosa escuela de cocina). Aunque no lo fuera, su paso por el programa más visto de la televisión argentina es un éxito y así lo reflejó ella misma en una entrevista con LA GACETA.

“Quedar entre los tres mejores cocineros de este programa para mi carrera significó todo. Yo vengo de las redes y la gente que me conocía, me conocía de ahí. Esto hizo que me conozcan muchas más personas y mas en profundidad, más allá del personaje”, reflexionó “Vicky” Braier, quien justamente se apoda “Juariu” por la referencia sonora a una frase en la que se admite como desconocida: 'ju- ar- iu' (Who are you?), quién sos? (en inglés). Claro, ahora mismo, ya son muchos los que saben quién es “Juariu”.

Juariu durante la devolución de su plato de ayer.

“(Llegar a las semifinales de Masterchef) me puso en un lugar en los medios, me posicionó un poco mejor, yo recién estaba comenzando. Me da un poco más de fuerzas para seguir trabajando en este medio que es nuevo para mí. Recién hace dos años que estoy aquí”, agregó en las horas previas a conocerse si accederá o no a la finalísima del certamen, el próximo lunes.

Sus contrincantes son Micaela Viciconte y el actor Tomás Fonzi. En los programas se puede ver cierta rivalidad de la instagramer con la primera, pero en realidad no parece ser tan así. “Les tengo (a Fonzi y Viciconte) mucho respeto y admiración. Los conozco desde octubre, cuando empezamos a grabar y me llevo muy bien con los dos. Con ‘Tomy’ quizás soy como más amiga, pero los aprecio a los dos”, reveló.

Juariu llorando luego de su primera eliminación del certamen.

En el programa de ayer, la buena onda quedó de lado entre los tres a raíz de un comentario de Damián Betular y la repetición del uso de especias e ingredientes. “Te lo prohíbo a partir de hoy", le dijo el jurado a Fonzi en relación al curry. "Bueno, igual todo el curry se lo llevó Denise Dumas", agregó el conductor Santiago del Moro. "Igual lo volvieron a agarrar los chicos, eh", disparó respondió Viciconte contra Juariu y Fonzi. "Bue... cuántos ceviches hiciste, dos, cuatro", contraatacó Juariu. “14”, se atrevió a contestar Fonzi.

A pesar de ese pasaje de reproches, todo queda en la cocina, pues puertas adentro el ambiente es más que bueno, insiste la tucumana. “Toda es gente muy agradable, simple y accesible”, contó. Aún así, su idea es llegar a la final y esta noche se sabra si lo logra o no.