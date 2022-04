Jubilados de Anses: se confirmó quiénes cobrarán el bono de $ 6.000 y cuándo se acreditará

A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), jubilados y jubiladas cobrarán un bono de $ 6.000, según confirmó el Gobierno nacional mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina. ¿A quiénes alcanza este extra y cuándo se acreditará en las cuentas bancarias de los beneficiarios?

El instrumento establece que el bono extraordinario de $ 6.000 se abonará en abril.

Está destinado a 4,6 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciben el haber mínimo, así como a titulares de pensiones no contributivas.

La medida, enmarcada en la crisis generada por la pandemia de covid-19, fue dispuesta por el Gobierno nacional como una forma de paliar el impacto de la suba de precios de los alimentos registrada en las últimas semanas, aunque el decreto 180/2022 no alude a la inflación.

El extra está contemplado también a beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que tienen ingresos previsionales menores a $ 38.630.

"Con el fin de mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia, resulta imperativo continuar con la adopción de una serie de medidas urgentes y excepcionales con el objetivo de reforzar la protección económica y social de los sectores más indefensos", advierte el decreto 180/2022, que lleva las firmas del presidente, Alberto Fernández; del jefe de Gabinete Juan Manzur; y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Además, aclara que "para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto equivalente de hasta $32.630,40, el subsidio extraordinario será equivalente a $6.000; y para aquellos y aquellas titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior al precitado monto, el subsidio extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $38.630,40".

En otro apartado, advierte que el monto "no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto".

En el articulado, en concreto, están contemplados (en todos los casos, con haberes menores a $38.630,40):

a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a que refiere la Ley N°24.241, sus modificatorias y complementarias.

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº27.260 y sus modificatorias.

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

Cuándo se acredita

El bono, que se pagará los días hábiles corridos según terminación de DNI a partir del 18 de abril, será de $6.000 para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciban ingresos hasta un haber mínimo, equivalente a $32.630, mientras que quienes tengan ingresos entre esa cifra y $38.630, recibirán la diferencia hasta completar el haber tope.

DNI terminados en 0: lunes 18 de abril

DNI terminados en 1: martes 19 de abril

DNI terminados en 2: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 3: jueves 21 de abril

DNI terminados en 4: viernes 22 de abril

DNI terminados en 5: lunes 25 de abril

DNI terminados en 6: martes 26 de abril

DNI terminados en 7: miércoles: 27 de abril

DNI terminados en 8: jueves 28 de abril

DNI terminados en 9: viernes 29 de abril

El decreto 180/2022