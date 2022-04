Consejo de la Magistratura: se aprobó el proyecto oficialista

El Frente de Todos logró en el Senado, con el apoyo de aliados, la media sanción del proyecto de ley para reformar la composición del Consejo de la Magistratura, llevándolo de los 13 miembros actuales a 17.

La iniciativa, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, pero que sufrió modificaciones durante las negociaciones para poder alcanzar los respaldos necesarios, cosechó ayer en el recinto 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

Ahora, el proyecto que cuenta con media sanción, pasó a la Cámara de Diputados, donde las chances aparecen complicadas, dada la mayoría absoluta -de 129- que se requiere para que la iniciativa se convierta en ley.

A partir de los cambios incorporados en el proyecto original, los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron al oficialismo que, con asistencia perfecta, logró los 37 votos para aprobar el texto.

En rechazo de que la Corte Suprema quede fuera del Consejo, el interbloque Juntos por el Cambio votó negativamente, al igual que la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

Los únicos ausentes fueron Martín Lousteau, diagnosticado con Covid ayer por la mañana; y la riojana Clara Vega, que dio su discurso pero no estuvo en la votación.

En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo establecida por la ley votada en 2006, que redujo los integrantes de 20 a 13, y de la que fue impulsora como senadora la vicepresidenta Cristina Fernández. Se cuestiona que esa norma no respeta el “equilibrio” de los distintos estamentos que conforman el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y seleccionar y remover jueces.

Además, la Corte fijó un tiempo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley, caso contrario, el Consejo deberá volver a su composición original, con el presidente de la Corte presidiendo el organismo, como plantea JxC.

Ese plazo vence el próximo miércoles 15 de abril, en la antesala del arranque de Semana Santa, lo que complica más el trámite en la Cámara baja, que tendría así tres días para tratar el tema, pero los números muestran que no será nada fácil.

De acuerdo con el proyecto sancionado, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

A propuesta de los pedidos de Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.

También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.

Un intento de dominio: Avila rechaza el proyecto oficial

La senadora por Tucumán (JxC) Beatriz Avila, y miembro informante del bloque, rechazó el proyecto del oficialismo, al considerar que es un intento del Poder Ejecutivo “de someter al Poder Judicial y reducirlo a un estatus de simple servicio público administrativo”. Abogó por que la integración de un nuevo Consejo de la Magistratura sea con el equilibrio que estipula la Constitución, para que no haya un poder hegemónico sobre los demás. “Este proyecto no garantiza ese equilibrio, mientras el nuestro si lo hace”. “Las funciones de la Corte y del Consejo son complementarias, no pueden estar separadas”, apuntó.

“No es lo que dice”: Yedlin interpretó la Constitución

El senador tucumano del Frente de Todos, Pablo Yedlin, respondió a las críticas de opositores sobre la falta de equilibrio e independencia en el proyecto oficial de reforma del Consejo de la Magistratura. “En ningún momento la Constitución prevé que sea el presidente de la Corte quien presida el Consejo”, indicó. “No es lo que dice la Constitución ni está en el espíritu de los constituyentes. Todo lo contrario, eso generaría un real desequilibrio”.

Desequilibrio y papelón: Mendoza defendió la reforma

La senadora de Tucumán por el FdT, Sandra Mendoza, defendió su voto a favor sosteniendo que si la Corte llega a presidir el Consejo se perderá el equilibrio que cita la Constitución, y que legisladores opositores anteriores, como Lilita Carrió, también bregaron por la reforma sin la Corte en la presidencia. “Ahora, si el proyecto sale como ley, y la Corte la declara inconstitucional otra vez, sería un verdadero papelón”, aseguró.