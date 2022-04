En Tucumán el brote de gripe ya preocupa más que la covid

La situación epidemiológica de Tucumán un brote de gripe anticipado y una pandemia que se extendió por dos años, pero que está en franco declive desde hace un par de meses. En ese cruce entre gripe y coronavirus es que se vuelve importante reorganizar el funcionamiento de los servicios de salud pública, indican los especialistas. “Estamos trabajando en eso, el ministro (Luis Medina Ruiz) informó que estamos terminando la tercera ola y hay que reorganizar servicios por el brote de gripe, así que estamos haciendo reuniones para poder dar novedades sobre el manejo de los consultorios febriles y centros de testeo”, comunicó Salvador Sal, responsable de los consultorios febriles de la provincia.

El proceso de la covid parece estar bajo control. Hace más de 15 días que el número de positivos no sube de 10, no hay reporte de decesos ni pacientes internados con asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, el ministerio de Salud insiste en no disminuir los cuidados. “Tener pocos o ningún paciente en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, lo que es una buena noticia, pero igual debemos continuar con los cuidados. Todas las actividades están habilitadas y tenemos mucha circulación de personas”, advirtió Medina Ruiz.

“La situación epidémica actual es fruto de las estrategias implementadas en la provincia, que llevaron a tener un alto porcentaje de la población inmunizada, y por otro lado, el acatamiento de la mayoría de los ciudadanos con respecto a los cuidados preventivos”, dijo, al tiempo que agregó que “se sigue hablando de pandemia porque todavía hay circulación en todo el planeta. Nosotros podemos hablar del fin de la tercera ola pero la pandemia no terminó. Seguimos vacunando contra la covid en los nodos, insistimos en que es importante completar el esquema de vacunación para tener una protección adecuada y evitar cuadros graves”.

Por su parte, Gustavo Costilla Campero, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla, advirtió que “si bien el número de casos es cada vez menor, estamos en una fase de control. La pandemia todavía está presente, terminará cuando no haya casos durante un cierto período de tiempo”.

Con respecto al brote de gripe en la provincia, comentó: “es un brote estacional que se ha producido anticipadamente. Es preocupante porque fue un brote importante y todavía hay transmisión. Recién se está iniciando la vacunación antigripal pero estamos en alerta para que los brotes que podrían ocurrir en junio y septiembre no tengan la magnitud que tuvimos ahora”.

En los nodos de vacunación públicos la inoculación por gripe superó a la de covid y actualmente solo vacunan a mayores de 65 años, personas de tres a 64 años con enfermedades de base, mujeres gestantes en cualquier etapa del embarazo y a niños de seis a 24 meses. “Seguimos trabajando. Hay menos concurrencia de gente que se vacuna por covid, pero seguimos completando esquemas. Ya se lanzó la campaña de vacunación antigripal. Está bueno porque hay mucha gente que concurre a los nodos”, dijo Sandra Ibáñez, enfermera a cargo del Vacunatorio de la Familia.

Ayer se informó que se produjeron seis nuevos casos en la provincia, aunque no hubo que lamentar decesos. Además 38 personas permanecen internadas, una de ellas con asistencia respiratoria mecánica. (Producción periodística: Bárbara Nieva).