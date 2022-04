Rojas: “hay que estar fuerte”

Fue lo que eclipsó el gran triunfo de River sobre Alianza Lima, en su debut de la nueva edición de la Copa Libertadores. La lesión que sufrió Robert Rojas, producto del patadón que le dio Aldair Rodríguez modificó todos los ánimos.

“Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve yo mala intención. Fue una disputa del balón y lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura”, dijo Rodríguez, que fue hasta el hotel en el que se hospedó River para pedirle disculpas a “Sicario”, que sufrió una fractura de tibia y peroné que le llevará una larga recuperación. “Hay que estar fuerte, no queda otra. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos”, agradeció Rojas, que se había consolidado como lateral derecho de River, era una pieza clave en la selección de Paraguay y su gran presente lo invitaba a soñar con el pegar el salto a Europa en el próximo mercado. “En su mejor momento, apuntábamos a que en junio diera otro paso en su carrera; pero esto cambia todo”, dijo Diego Serratti, agente del defensor.

Por ahora, pese a que tiene el aval del reglamento, Marcelo Gallardo no evalúa incorporar un reemplazante para Rojas que, cómo mínimo, estará cuatro meses fuera de las canchas.