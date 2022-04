Alerta en el Senado: Lousteau dio positivo por coronavirus

La confirmación de que el senador Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) dio positivo por coronavirus encendió las alarmas en el Senado de la Nación, ya que ayer el parlamentario participó de un plenario de comisiones.

"Ayer por la noche no me sentí bien, tenía un poco de dolor de garganta y me goteaba la nariz. Como hoy tenemos sesión me fui a hisopar por la mañana por precaución y el test de antígenos me acaba de dar positivo", comentó anoche Lousteau en su cuenta de Twitter.

1/2 — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 7, 2022

Además explicó que "si bien uso siempre barbijo en lugares cerrados, ayer al hablar en la comisión (como hacemos siempre todos en nuestras intervenciones para que sean entendibles para todos) me lo saqué, así que avise rápidamente a quienes estaban cerca de mío en este instante".

Lo llamativo es que Lousteau, que estuvo sentado a la derecha de la tucumana Beatriz Ávila, fue el único de los senadores que participó de la reunión que llevó puesto un barbijo, que sólo se sacó cuando pidió la palabra.

El radical formó parte ayer de la reunión de comisión en la que se debatió el proyecto de ley que propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con dinero fugado al exterior.