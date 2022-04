El crimen del cura Juárez: “Toda víctima merece justicia en un tiempo razonable”

No es de hablar mucho, pero esta vez lo hizo en un tema que lo tiene preocupado desde hace bastante tiempo. El arzobispo Carlos Alberto Sánchez se mostró contrariado por la posibilidad de que salga libre Jorge Herrera, acusado del crimen del padre Oscar Juárez y contrariado porque, a tres meses de que se cumplan los dos años del homicidio, el imputado aún no fue enjuiciado.

- ¿Cómo recibió la noticia de la posible libertad del acusado?

- Como padre y pastor de la Iglesia en Tucumán, también como hermano sacerdote, vecino y parroquiano de Villa Luján, he sentido una honda preocupación ante esa noticia, pero también indignación por el tiempo transcurrido sin que se haya fijado fecha para el juicio. Además, no puedo dejar de pensar en el dolor de la familia, los fieles de la comunidad parroquial y del presbiterio por la muerte de este sacerdote.

- ¿Cuál es su impresión sobre este caso?

- El padre Juárez, que era párroco de la Iglesia San Martín de Porres, perdió la vida en un crimen de naturaleza extremadamente violenta. La investigación de la Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Adriana Gianonni, que se hizo con tanta responsabilidad, profesionalismo y diligencia, en un cortísimo tiempo, arrojó un cuadro de mérito más que suficiente para sostener como probable la comisión del homicidio por parte de Herrera. Tanto es así que el 25 de noviembre, Carlos Sale formuló el requerimiento de elevación a juicio en contra del mismo, dictándose el 24 de enero de 2021 la resolución de que enfrente a un tribunal.

- ¿Qué sentimientos le deja esta situación?

- De preocupación e indignación en este caso, como en muchos otros que se registraron en nuestra provincia, es porque los tiempos se dilatan sin término. Ha transcurrido más de un año desde aquella sentencia sin que se haya fijado fecha de juicio oral. Los diversos planteos de dilatación en el proceso, por un lado, y la lentitud del Poder Judicial, por el otro, integraron la fórmula perfecta para que hasta el momento no se haya hecho justicia por nuestro querido sacerdote, quien siempre vivió de manera honesta y sencilla.

- ¿Cuáles serán los próximos pasos?

- El transcurso del tiempo de ninguna manera nos hará olvidar ni acallar nuestra voz de ciudadanos creyentes, pues toda víctima merece justicia en un plazo razonable, más aún este religioso devoto que entregó su vida a la comunidad, así como tantas otras causas que están demoradas tan injustamente para ser juzgadas.

- ¿Qué pediría usted?

- La justicia en el pueblo, administrada por quienes tienen la autoridad de impartirla, y en esto soy muy respetuoso, sabemos que trae la paz y la convivencia fraterna.

Día clave: se resuelve la situación procesal del acusado del homicidio

El juez Raúl Cardozo deberá definir hoy la situación procesal de Jorge Herrera, el acusado del crimen del padre Oscar Juárez, ya que se cumplen los 18 meses de prisión preventiva que le dictaron cuando fue procesado por la jubilada fiscala Adriana Giannoni. El joven fue acusado de asesinar al religioso de 14 puñaladas el 15 de julio de 2020 para evitar que lo denunciara por el robo de unos U$S 60.000.El Ministerio Público Fiscal ya solicitó que se le renueve por tres meses más, planteo que fue acompañado por Cecilia Robles, que representa los intereses de la familia del párroco, y Juan Andrés Robles, que asumió la querella en nombre del Arzobispado de Tucumán. Manuel Pedernera, defensor del imputado, dijo que no realizó ninguna presentación. “El fallo de la Corte Suprema de Justicia es claro. Dijo que otro tribunal o juez debe decidir si lo deja en libertad o si le aplica una medida de menor intensidad, como puede ser el arresto domiciliario”, explicó el profesional. Mariano Fernández, que subroga la fiscalía de Homicidios del régimen conclusional argumentó que no puede pasarse por alto la condición social y económica Herrera y de su familia, que cuentan con solvencia económica suficiente como para permitir de que el imputado se fugue de nuestra provincia.