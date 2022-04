Voley: concentrados en la celeste y blanca

Tiene una revancha que quiere aprovechar

Para Jeremías Sarmiento, lo que vivirá desde en Buenos Aires está potenciado en cuanto a lo emocional. “La vida me dio revancha para volver a jugar luego del año que estuve enfermo y en reposo absoluto”, reconoció el punta. El aguilarense, por problemas en los riñones, la pasó realmente mal. “Pero acá estoy, dando lo mejor y no dejando pasar las oportunidades que van surgiendo por mérito de entrenamiento y esfuerzo”, celebró el jugador de Monteros Voley.

SEGURO. Luego de sus problemas de salud, Sarmiento pudo jugar a buen nivel en la Liga Argentina.

Sarmiento no quiere llevarse todo el crédito por la convocatoria que recibió por parte de Pablo Rico, técnico de la Selección Argentina Sub-23. “El equipo formó parte de mi proceso y desarrollo así que le doy gracias a ellos también”, reconoció Sarmiento a sus compañeros.

Si por algo el punta llegó a la Selección fue porque Rico, entrenador de River en la Liga Argentina, estuvo atento a los mejores prospectos. Los 154 puntos que marcó Sarmiento los logró también gracias al rendimiento colectivo. “Más que una sorpresa, la noticia fue hermosa para todo el grupo. Este es un deporte que implica más de dos personas”, reflexionó el jugador, hijo de Alberto y sobrino de Oscar, ambos referentes en el voley tucumano.

A sus 20 años, “Jere” no tiene problemas en lidiar con lo que supone empezar a formar parte del proceso de la única selección campeona mundial que tiene el voley nacional. Sarmiento no se inquieta por el título logrado en 2017. “Tanto cuando tengo que jugar, como cuando tengo que entrenar, me gusta hacerlo con presión, así que lo tomo de la mejor forma siempre, con comodidad”, fue sincero. “Estoy bastante ansioso por empezar. No puedo guardarme nada”, reconoció Sarmiento. El jugador lo tiene en claro porque su deseo es seguir formando parte de los próximos entrenamientos por lo que deberá mostrar un buen rendimiento en los próximos cinco días.

Con la capacidad de afrontar la situación

El momento quedó en su memoria. Karim Luna Slaibe no tuvo que abrir su correo electrónico, tampoco la noticia llegó por un llamado telefónico, ni por carta. “Nos lo dijo mi entrenador, luego del último partido de Liga. Lo hizo para alegrar al equipo. Gracias a todos podemos decir que Monteros Voley tiene dos jugadores de selección nacional”, recordó el central.

EN EL PECHO. El corazón de Luna Slaibe está dividido entre Monteros Voley y las Selecciones. fotos @MonterosVoley

Leonardo Patti, entrenador del “Naranja”, fue el que confirmó la convocatoria de sus dirigidos. La participación de Luna Slaibe y Sarmiento es tomada como una victoria para los monterizos luego de quedar eliminados en los cuartos de final de la máxima categoría del voley nacional.

Después de la noticia, el jugador podría haberse tomado un descanso tras un exigente torneo en el que aportó 76 puntos, alternando ingresos como titular y suplente. Pero no, junto a su compañero de convocatoria, Luna Slaibe armó una especie de mini-pretemporada hasta hoy, que emprenderá viaje, listo para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico nacional. “Me siento muy bien. Vengo de jugar unos hermosos partidos de Liga y me siento capaz de afrontar una convocatoria de éste tipo”, asumió. “La citación me sorprendió un poco. A la Liga la jugué con la única intención de dar lo mejor para el equipo y vino con un resultado más, como es la convocatoria”, destacó el catamarqueño que vive en Río Chico desde los ocho años.

“Empecé a jugar al voley en 2016. Mi hermano me llevó a entrenar en Deportivo Aguilares, el único club del sur que estaba jugando en el torneo de la Federación Tucumana”, recordó. En seis años de carrera deportiva, Luna Slaibe tiene su segunda convocatoria nacional luego de la que recibió en 2021 por parte del cuerpo técnico Sub-21. Por razones extra deportivas no pudo responder a las siguientes citaciones. “La sensación de volver a formar parte del proceso de la Selección, es hermosa”, concluyó.