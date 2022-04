Interna en la UCR: Elías de Pérez destacó el acuerdo y Ariel García dijo que no se baja

La ex senadora, Silvia Elías de Pérez, destacó hoy el acuerdo para presentar una sola lista, en el marco del proceso electoral y de normalización de la Unión Cívica Radical (UCR). La dirigente resaltó que de los cuatro espacios que habían presentado candidatos a presidir el radicalismo tucumano, “tres y medio acordamos para la presentación de los candidatos ayer”.

Elías de Pérez hizo hincapié en que una parte de la línea de Ariel García (delegado regional Enargas) no había adherido a esa unificación.

“Es algo único. Hoy no se ha visto mezquindades, cada uno de los grupos ha trabajado, ha bajado sus apetencias y ha desistido de lugares que interesaban para llegar a un acuerdo”, expresó en una entrevista con “LA GACETA Central”.

Elías de Pérez integra la lista de unidad, cuyo candidato a presidir el partido radical es Roberto Sánchez.

Anoche, al cierre del registro de la Junta Electoral de la UCR, dos listas se inscribieron para participar en las elecciones internas. Los dirigentes de las listas Roja y Blanca (Sánchez); Roja, Blanca y Morada (Sebastián Salazar); y Amarilla y Negra (Osvaldo Barreñada), se habían reunido para negociar un acuerdo y determinar el rol que ocuparía cada uno dentro del armado.

Ariel García integraba la Lista Roja como apoderado. “Está la puerta abierta en las próximas 48 horas para seguir conversando y dialogando por la unidad, pero nos estamos preparando para las internas que será el último domingo de este mes”, remarcó la ex senadora.

García cuestionó a los dirigentes del otro frente y al proceso electoral, al afirmar que el espacio competidor había presentado una lista, la de “Juventud”, fuera de término, por lo que no podría participar. “Anoche, le demostramos a todos los sectores internos, sobre todo a los jóvenes, que el movimiento ‘Boinas Blancas’ queremos garantizar la participación de todos. Por eso, no objetamos, no vetamos ni impugnamos la otra lista porque no tenía los avales”, señaló.