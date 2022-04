Dos listas sellan un acuerdo, pero la UCR se encamina a la interna

La interna radical no se tomará el fin de semana. El lunes vence el plazo para la presentación de candidatos en el proceso de normalización del distrito Tucumán de la UCR y el diputado nacional Roberto Sánchez y el intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, hicieron público que alcanzaron un entendimiento para unificar las listas que encabezan. El parlamentario es el apoderado de la lista la Roja y Blanca y el jefe municipal lo es de la Blanca, Roja y Morada.

“La Unión Cívica Radical es la columna vertebral de Juntos por el Cambio. El fortalecimiento de nuestro partido es una prioridad para llegar cada día a mas tucumanos”, posteó Salazar en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con una foto en la que se lo ve caminando junto con Sánchez en una de las peatonales de San Miguel de Tucumán.

“Desde mi lugar y con los dirigentes de toda la provincia con los que venimos trabajando, ayudaremos a Roberto para que sea el Presidente que reconstruya y consolide nuestra querida UCR”, completó.

Sánchez correspondió el anuncio con un posteo que ilustra con la misma foto en la que aparece con el intendente de Bella Vista. Y agrega: “Valoro el gesto de Salazar para apuntalar una unidad necesaria para el futuro. Somos hombres de diálogo y buscamos una construcción colectiva. Convocamos a todos los radicales de Tucumán a sumarse a un compromiso de unidad de un partido para todos los tucumanos”.

En diálogo con LA GACETA, ambos ratificaron el acuerdo. “Me entusiasma este proceso de construcción democrática en que nos encontramos”, definió Sánchez. “Lo que alcanzamos con Salazar es un buen avance, sobre la base de la persuasión, el acuerdo y la unidad. Queremos todos un partido eficiente y sin exclusiones. Todos tienen que participar; desde los jóvenes hasta los dirigentes históricos”, postuló.

“Debemos demostrar que en este contexto social, económico y político complicado, en el radicalismo hay disposición para deponer diferencias e intereses personales y dar un mensaje conciliador”, sostuvo el diputado.

“Hemos avanzado mucho, pero todavía falta. Estoy dialogando con todos y mi vocación es la unidad. Si lamentablemente no hay acuerdo, nos queda el camino de las urnas y que decidan los afiliados”, manifestó.

Salazar, en tanto, hizo hincapié en que priorizar la unidad interna del radicalismo responde, fundamentalmente, a atender un reclamo de la ciudadanía. “Hoy, los problemas de la sociedad no pasan por cómo los radicales van a elegir las autoridades del partido. Hay urgencias económicas y laborales impostergables. Y la sociedad reclama a sus representantes que escuchemos a la gente, que dialoguemos entre nosotros y que todos nuestros esfuerzos estén puestos en brindarles soluciones. Tengo la certeza de que las peleas entre políticos, a los tucumanos, les resultan detestables”, manifestó.

Salazar puntualizó que alcanzar un acuerdo de unidad por el compromiso del ex intendente de Concepción fue posible de que el resultado de la unidad redundará en la consagración de una conducción partidaria equilibrada. “Una coincidencia primera es que no se le negará participación a nadie”, subrayó el jefe municipal.

No al “elenco estable”

Pese al entendimiento alcanzado entre estas dos listas, hasta el momento la UCR se encamina a dirimir en las urnas, el próximo domingo 24, las autoridades del distrito.

La lista Roja - Número 3, precisamente, unificó personería. Fue inscripta originalmente con tres apoderados: el interventor de la UCR y concejal de la capital, José “Lucho” Argañaraz; el delegado regional del Enargas y ex legislador Ariel García, y el ex intendente de Simoca Luis González. Anoche, el apoderamiento se unificó en la figura de García, con Víctor Neme como coapoderado.

En diálogo con LA GACETA, García (ex vicepresidente de la UCR) en el período 2014-2016 planteó que se encamina a inscribir una lista de candidatos para dirimir el domingo 24 la distribución de los cargos.

“La unidad es un valor querido por todos. Pero hoy hay otro, hoy, más importante: la renovación. No es lógico pretender que de una intervención de casi cuatro años vamos a salir con la misma dirigencia que nos trajo hasta esta parálisis institucional. La verdadera renovación tiene que ser con jóvenes que le inyecten sangre nueva a un histórico partido como la UCR”, puntualizó.

“Los entendimientos son buenos, pero nada fortalece a los partidos políticos tanto como las urnas. Lo planteamos en 2018, cuando fuimos la única lista inscripta en la interna de la UCR. Los que querían más a Mauricio Macri que a las banderas de Hipólito Yrigoyen y de Raúl Alfonsín nos contestaron interviniendo el distrito”, recriminó.

“Yo no conduzco el Movimiento Boina Blanca, sino que lo hacen 10 jóvenes: cinco mujeres y cinco varones. No planteamos que haya que jubilar dirigentes, como algunos radicales pregonaban en las PASO, pero sí decimos que no se puede seguir con el elenco estable. Hay correligionarios que pueden enseñar mucho de su experiencia, pero hay que darle lugar a la juventud. Esto es la UCR: aquí nadie tiene derecho adquirido de permanencia”, sentenció.