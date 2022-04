Vacunación simultánea: genera una protección más rápida

Tras la llegada de nuevas dosis para adultos mayores, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, explicó la diferencia entre ambos componentes. “La vacuna Fluxvir, indicada para mayores de 65 años, tiene una formulación con un adyuvante MF59C.1 que aumenta la inmunogenicidad, es decir que aumenta la capacidad para desencadenar mayor respuesta inmunológica para evitar contagiarse o de sufrir un cuadro de Gripe grave. La Viraflu Adultos, por su parte, es una vacuna trivalente efectiva que está indicada en personal de salud y en menores de 65 años con enfermedades de base que comprometa su inmunidad”. Aclaró que no existe ningún inconveniente en colocarse simultáneamente la vacuna contra el Covid y la antigripal, ya que al no tener efectos adversos, no interfiere en la respuesta de las mismas y se alcanza protección más rápida contra varias enfermedades. Detalló las únicas contraindicaciones: ser alérgico a algún componente o estar cursando un cuadro infeccioso/febril; por lo tanto la persona debe estar dada de alta para poder vacunarse. “Incluso si una persona se inoculó días atrás con la vacuna contra Covid puede administrarse la vacuna antigripal, no es necesario intervalo de tiempo”, aseguró. Si bien no hay una vacuna que tenga prioridad sobre otra, debido al momento epidémico por el que está atravesando el país, el ministro estimó que la vacuna antigripal podría ser la elegida. “La Covid produce una enfermedad de evolución imprevisible y la gripe tiene tratamiento específico. Si tengo que recomendar, las dos en forma simultánea”.

Además, hizo hincapié en que, al ser enfermedades virales respiratorias, tienen las mismas recomendaciones para evitar su propagación. “Todo lo que pregonamos sobre el uso del barbijo, higiene de manos, evitar compartir espacios no ventilados sin los cuidados es útil para las dos enfermedades y todas las respiratorias de ésta época”. Insistió en la importancia de continuar con los cuidados y la vacunación, completar esquemas y acudir a los nodos para recibir la dosis de refuerzo. “Venimos teniendo sólo 3 casos positivos, sin fallecidos y solo un paciente en asistencia respiratoria mecánica por Covid, son los mejores resultados en muchas semanas”.