San Martín: Sand,la sangre tira

San Martín estuvo en boca de la prensa deportiva del país en las últimas horas, y no precisamente por su muy buen arranque de temporada en la Primera Nacional: fue el apellido Sand el que puso “santo” en los titulares.

En los pasillos del estadio Centenario de Quilmes, en la previa del encuentro de anoche entre el “Cervecero” y el “Santo”, se seguía hablando del comentario realizado por el arquero Darío Sand en el Instagram oficial de Lanús, incluso 48 horas después de publicado.

El hermano de José Sand criticó ácidamente al entrenador Jorge Almirón por hacer entrar a “Pepe” recién en el epílogo del partido que el “Granate” perdió 3-1 ante Vélez el sábado, en el estadio José Amalfitani.

“¿Dos minutos? Sos muy obvio Almirón. ¡Vení a jugar conmigo hermano!”, posteó el arquero de 34 años en alusión al tardío ingreso del goleador histórico del club del sur del Gran Buenos Aires.

Obviamente, la publicación despertó la ilusión del mundo “Santo” acerca de la posibilidad de contar con el veterano delantero en un futuro próximo. No por nada: “Pepe” está a un gol de alcanzar los 300 gritos en su dilatada carrera (690 partidos hasta hoy), según fuentes consultadas por LG Deportiva.

Sin embargo, Sand viene siendo sistemáticamente relegado al banco por Almirón, que habitualmente opta por jugar con José López como única referencia de área.

En la actual Copa de la Liga, solo en tres cotejos Sand y López compartieron titularidad, una decisión que le ha valido a Almirón numerosas críticas, en un contexto en el que Lanús no levanta cabeza (es el colista en la Zona B y tiene el tercer peor desempeño en el certamen, solo por detrás de Atlético y Talleres de Córdoba).

Mientras, el DT que llevó al “Granate” al subcampeonato de Copa Libertadores en 2017 con Sand como uno de sus estandartes no para de cambiar nombres y esquemas en busca de un rendimiento y resultados que no aparecen.

Periodistas partidarios comentaron que los ánimos estuvieron muy caldeados en el vestuario visitante tras la derrota con el “Fortín”. Incluso se llegó a hablar de que hubo golpes de puños, versión posteriormente desmentida.

De todas formas, más allá del deseo de Darío de poder compartir plantel con su hermano mayor antes de que este cuelgue los botines (“Pepe” tiene 41 y transita el tramo final de su carrera), por el momento no existe ninguna conversación para que desembarque en La Ciudadela. “Obvio que me gustaría jugar con mi hermano, pero no hablé con él de eso”, dijo el arquero horas antes de que el “Santo” saliera a enfrentar a Quilmes.

Darío aclaró que su publicación fue un comentario en caliente nada más; “me parecía que podía entrar antes, estando el equipo perdiendo”.

Ante la repercusión que adquirió su posteo, borró el comentario. Previamente había recibido varios ‘me gusta’ por parte de simpatizantes de Lanús que idolatran a Sand (autor de 157 goles en 268 partidos con esa camiseta).

Los hermanos correntinos hasta ahora jamás han coincidido en un club, ni siquiera convivieron en River, donde ambos hicieron inferiores.

Y... la sangre tira.

Libro de pases

Luego de la fecha 17 (se jugará entre el 27 y el 30 de mayo y San Martín queda libre) y hasta el jueves 9 de junio a las 20, estará abierto el libro de pases en la Primera Nacional. San Martín, al igual que el resto de los clubes de la categoría, podrá incorporar un máximo de dos futbolistas.