San Martín: cerrar la fecha, ¿ventaja o no?

“Sabíamos que los de arriba habían ganado, por lo que estábamos obligado a no fallar”. Luego de vencer a Deportivo Maipú, Federico Jourdan había dejado un mensaje que en, un primer momento, muchos dejaron pasar por alto. Sin embargo, lo esgrimido por el extremo llama la atención; mucho más teniendo en cuenta que el torneo todavía está dando sus primeros pasos.

En la Primera Nacional, en general; y en San Martín en particular, la presión está a la orden del día desde el primer juego del campeonato. No importa que recién se hayan disputado ocho de las 37 fechas que tiene el campeonato; ganar cada partido para mantenerse arriba es un objetivo ineludible por estas horas en La Ciudadela.

El lunes contra Deportivo Maipú, el “Santo” saltó al campo conociendo todos los resultados de la fecha. Contra Quilmes, sucederá algo exactamente igual y el lunes 11, cuando reciba a Independiente Rivadavia, (ayer se confirmó que ese duelo comenzará a las 21.10 y será televisado por TyC Sports), una vez más a los dirigidos por Pablo De Muner les tocará bajarle la persiana a la fecha y jugarán sabiendo cómo les fue a todos sus rivales.

Recién se lleva disputando poco más del 20 por ciento del campeonato. Sin embargo, los detalles de jugar antes o después comienzan a tener también un papel decisivo en la competencia. ¿Es mejor jugar primero o hacerlo conociendo el resto de los resultados de la fecha? ¿Juega un papel preponderante esta situación o es sólo algo psicológico? ¿Cómo se hace para que lo escénico no termine perturbando el verdadero objetivo?

“Es relativo. No sé si es una presión jugar sabiendo los resultados. Nosotros tenemos que ganar siempre, mucho más cuando nos toca jugar como local. Siempre supimos que nuestro objetivo es estar siempre en el pelotón de arriba, peleando, siendo competitivos y tratando de escaparnos del segundo grupo de equipos en la tabla”, explicó el ex Sol de América y Deportivo Cuenca, apuntando al juego contra Quilmes, en el que San Martín volverá a jugar al término de la fecha. “Tenemos que tratar de volver a ganar afuera. Estamos necesitando encadenar un par de triunfos seguidos; eso nos permitirá posicionarnos bien arriba que es lo que queremos como equipo”.

En Bolívar y Pellegrini saben que más allá del día en el que jueguen, la prioridad es sumar y sumar. En un torneo tan largo y desgastante, con viajes largos en el medio y en el que la localía casi siempre termina jugando un papel preponderante, más allá de los detalles, el equipo que más regularidad obtenga terminará imponiéndose sobre el resto. “Hay que tener paciencia; estar tranquilos y apostar a lo que sabemos hacer”, dijo Jourdan, dejando en claro que lo primordial es no dejar a atrás el buen juego que caracterizó a San Martín en la mayoría de los juegos que disputó en esta temporada. “Debemos seguir confiando en nuestra idea y defenderla con todo. Si lo hacemos y si no nos volvemos locos, el gol tarde o temprano va a llegar y eso nos permitirá sacar diferencias”, sentenció.

Por eso en San Martín entienden que lo único que importa es sumar de a tres. Y jugando bien, el objetivo parece estar más cerca de concretarse.

Comienza la fecha

Desde las 21.10, Belgrano recibirá a All Boys en un juego que en La Ciudadela mirarán con atención. Hoy también jugarán: Estudiantes (RC)-Atlético de Rafaela y Gimnasia (J)-Chaco For Ever.