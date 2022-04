Tucumán se unió para homenajear a los héroes de Malvinas

Los homenajes a los héroes de Malvinas se multiplicaron por toda la provincia. No fue un aniversario más de la guerra, pasaron nada menos que 40 años, y por eso los actos oficiales se nutrieron de recuerdos, discursos y distinciones, con los veteranos como partícipes esenciales. En la Capital, en Yerba Buena, en Tafí Viejo y en Concepción se honró a los caídos y se escucharon poderosos aplausos para los ex combatientes.

El municipio capitalino organizó una vigilia el viernes en el Monumento emplazado frente al parque Avellaneda, el mismo escenario elegido para el acto de ayer. Allí, el intendente Germán Alfaro llamó a no olvidar nunca a los tucumanos caídos en la guerra ni a sus familias. “El honor y el valor que tuvieron para defender a nuestra Patria no se negocian y deben ser reconocidos por todos desde lo más profundo de nuestro corazón”, sostuvo.

Una ofrenda floral fue depositada al pie del monolito, construido para honrar a los veteranos y a los caídos en la guerra de 1982. Participaron del acto ex combatientes y familiares de los soldados tucumanos que dieron su vida en las Islas, delegaciones escolares y vecinos.

Entre los invitados estuvo el comodoro Antonio Zelaya, quien fue declarado “Personalidad Destacada” de la ciudad. Nacido en Famaillá y radicado en Córdoba, Zelaya es uno de los ases de la Fuerza Aérea, héroe de guerra y actualmente instructor de la Escuela de Aviación Militar.

A pleno sol

Alrededor de 30 ex combatientes tomaron parte de las actividades organizadas por la Municipalidad de Yerba Buena y desfilaron acompañados por academias de baile, agrupaciones gauchas, estudiantes y personal de Bomberos, entre otros. La convocatoria, encabezada por el intendente Mariano Campero, fue en el Boulevard Héroes Tucumanos de Malvinas (avenida Perón al 1.600). Durante el homenaje, los veteranos Hugo Ortiz, Néstor Herrera y Carlos Arce descubrieron una placa conmemorativa y se hizo entrega de ofrendas florales a cargo de la Fundación Veteranos de Guerra de Malvinas, del municipio yerbabuenense y de la Asociación de Oficiales Retirados de las FFAA de Tucumán.

Mientras marchaban, los ex combatientes recibían el permanente aplauso y agradecimiento de los vecinos. “Es una gran satisfacción. Esta forma de amar del pueblo es algo muy emocionante, algo que no se puede describir”, sostuvo Hugo Víctor Acosta, quien formó parte del grupo de artillería de Defensa Aérea 101, con el puesto de enfermero en reunión de heridos en la Península Camber. “Siguiendo las ideas del general San Martín y de Belgrano, nos inculcaron que con Dios se puede todo. San Martín decía que hay que amar a la Patria y todo lo demás no importa. Y una forma de amarla es defender nuestro hogar, y yo por la gracia de Dios fui elegido para representar al país”, agregó.

En ex combatiente que pertenecía a la Armada, Carlos Schutz, describió el momento como una “sopa de emociones”. “Una sopa bastante rica en anécdotas, en experiencias, esto nos ha marcado a todos y a cada uno, porque soldados somos todos. Estamos tomando conciencia de que esta nación siempre fue grande y lo va a seguir siendo, hay que poner todo de nuestra parte para ‘malvinizar’ en los colegios. Malvinizar significa darle sentido a lo que es la patria”, manifestó.

El tesorero de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, Carlos Carol, expuso la importancia de rendir homenaje. “Por un tema histórico primero, y segundo por los derechos históricos, jurídicos y geográficos que alguien debería reclamar alguna vez para recuperar las Islas”, enfatizó.

Quienes se acercaron a disfrutar la soleada mañana yerbabuenense compartieron las emociones. “Son 40 años. Aún recuerdo el día que invadieron; me emociona mucho, no el hecho trágico, sino la valentía que hubo”, compartió Diego Díaz, que llegó en bicicleta a disfrutar del desfile. Cerca, Rogelio Benítez miraba con orgullo a los soldados. “Siento una gran emoción. La fecha es importante, ¡porque es el 2 de abril, la última gran patriada de la República Argentina!”, exclamó.

Un hombre vestido de gaucho contemplaba el paso de los soldados y expresó: “hice el servicio militar en Córdoba, así que esto me alegra el corazón. Antes había mucho respeto, te enseñaban todo. Me casé, tengo hijos y nietos, y a todos les enseñé lo que yo aprendí, es muy importante”.

