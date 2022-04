Malvinas: mural en honor de los caídos

Como una llama que enciende la calidez de un abrazo. Como una luz que ilumina la ciudad en medio de la oscuridad. Así representó Luciano Vita a las Islas Malvinas, que brillan por su color amarillo en el mural que pintó para los salesianos. Como todos los años, el homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas se hace presente. En esta oportunidad, el aniversario número 40 motivó la creación de una obra de arte que ya adorna la ciudad.

En la esquina de Don Bosco y 12 de Octubre quedó instalado el mural -en una de las paredes exteriores del Natatorio Ateneo Salesiano- cuyo fin es rendir homenaje a los soldados que lucharon en la guerra. “Son los combatientes abrazando a civiles. Los civiles somos nosotros, las casitas son las de la ciudad y el abrazo es para los combatientes, que la mayoría ya no están”, explicó Vita, dibujante y pintor encargado de la obra.

¿El abrazo representaría la bienvenida que no se les pudo dar? “Ese es el misterio, es la despedida o la bienvenida. Me gustaría que quede en la interpretación de cada uno”, respondió. Además de homenajear las cuatro décadas del conflicto, Vita sostiene que es arte para la ciudad. “Es un gesto hacia la comunidad, porque el mural es algo permanente”, comentó.

“Fue un trabajo colectivo, pedí que les hablen a los alumnos de Malvinas y se les pida que hagan una reflexión. Tuvieron que escribir, usar colores y dibujar”, contó el arquitecto, que se dedica a la pintura desde 2012. A partir de allí, obtuvo diferentes visiones. “Una parte era muy negativa, hablaron de los trastornos de la guerra y sus consecuencias. Por otro lado, la parte positiva era la sensación de orgullo, se citaba a los héroes y a la necesidad de sanar y obtener justicia”, compartió.

Además de trabajar con alumnos, Vita se contactó con ex combatientes para ampliar sus ideas y plasmarlas en el homenaje. “Los ex combatientes con los que hablé me dijeron que no les gustaba mucho que se homenajee solamente el 2 de abril. Decían que era necesario que esté siempre, que sea permanente. Uno me dijo ‘así como en la escuela escriben el día y si está soleado o nublado, estaría bueno que escriban que las Malvinas son Argentinas’”, contó.

Vita fue contactado por Germán Díaz, representante legal de la Comunidad Educativa Salesianos de Tucumán. “Nosotros como institución educativa tenemos la obligación de formar a los alumnos en el reconocimiento de nuestra historia a través de nuestros símbolos. Ese es el lugar por el cual nos unimos como nación”, expresó.

Los colegios salesianos realizaron un acto ayer por la mañana para inaugurar el mural, por lo que se cortó el tránsito en esa esquina. Participaron del homenaje alumnos del nivel inicial, primario y secundario del Lorenzo Massa y del Tulio. “La idea fue que los chicos lo vean y entiendan lo importante que es la historia y lo que significa, sobre todo porque tenemos héroes en Malvinas que están vivos”, detacó Díaz. Invitaron a algunos ex combatientes a participar del acto, pero por cuestiones de agenda no pudieron asistir. (Producción periodística: Bárbara Nieva).