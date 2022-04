“Me hicieron misas, porque creían que había muerto en Malvinas”

S u madre lo convenció de hacer la carrera militar “para tener un buen futuro”. A los 17 años, Rodolfo Rosales ingresó a la Escuela de Suboficiales en Campo de Mayo. Al año siguiente, con 18 años recién cumplidos, se enteró de que iba a la guerra de Malvinas designado como Cabo en Comisión. No tuvo tiempo de avisar a su familia, que vivía en Concepción, en el sur tucumano.

“Todo fue de sopetón nomás -recuerda Rosales-; un día dijeron ‘hoy salen a Malvinas. Suban, agarren los equipos que nos vamos’”.

El 7 de abril de 1982 partió al Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia. Viajaron en un avión de Aerolíneas Argentinas sin asientos. Aquel vuelo llevaba soldados, alimentos y municiones. Estuvieron cuatro días en Chubut y luego siguieron en otro avión a Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Después, en helicóptero, desde Puerto Argentino hacia Puerto Darwin y, al día siguiente, también en helicóptero desde Puerto Darwin hasta Bahía Fox. Todo ese trayecto duró seis días. Había entusiasmo y euforia entre los soldados argentinos. Todavía no había llegado la flota inglesa. Una semana después, el suboficial principal Ricardo Acosta, de Tafí Viejo, envió una carta a Tucumán y, en ese momento, Rosales aprovechó para decirle que, por favor, también le avisara a su familia de Concepción, que ya estaba en las Malvinas.

“Mi familia no sabía nada de mí; lo mismo pasó a la vuelta, en mi regreso a Tucumán. En Concepción me habían hecho hasta una misa, porque creían que estaba muerto”, revela.

Cuando terminó la contienda, el cabo Rosales estuvo un mes como prisionero de guerra en las Islas. Su madre, Luz del Valle Romano, era una de las pocas personas que mantenía esperanzas de hallar a su hijo. El 16 de julio de 1982 Rosales dejó las Malvinas, subió a un buque inglés hacia Puerto Madryn; luego siguió viaje a Comodoro Rivadavia. En total viajaban 23 soldados y tres suboficiales argentinos, eran los últimos prisioneros de guerra que regresaban al país.

Al llegar al regimiento 8 de Chubut esperó una semana más, en aislamiento y observación, hasta que le dieron los pasajes para volar a Buenos Aires y luego seguir viaje hasta Tucumán. “Los ingleses nos trataban bien”, recuerda hoy, 40 años después. “Durante ese mes, como prisioneros de guerra, a los fumadores les convidaban cigarrillos y a los que tomaban tragos les daban brandy”, agrega.

En aquel tiempo, en su casa de Concepción no había teléfono fijo. Para comunicarse debía llamar a una vecina (la señora “Gringa”). Ella recibía la llamada, luego iba hasta la casa de la familia Rosales y avisaba que tenían una comunicación. Pero el cabo Rosales no tenía anotado el número de su vecina. A mediados de julio, más de un mes después de finalizada la guerra, al llegar a Buenos Aires debía esperar varias horas hasta subir al siguiente vuelo hacia Tucumán. En ese momento decidió que una buena idea era ir hasta la estación de Once (una zona del barrio de Balvanera), donde vivía su tío Juan Carlos Romano. Era él quien iba a Campo de Mayo una vez por semana para averiguar sobre su sobrino, pero no tenía respuestas. También había empezado a pensar que estaba muerto. Rosales tocó el portero del séptimo piso.

- Hola tío, soy Rodolfo.

- ¿Rodolfo?

“Mi tío me abrazaba y lloraba -rememora Rosales-; yo estaba emocionado, pero no tenía idea de que me habían dado por muerto. Ni siquiera me imaginaba eso; pensaba que mi familia estaba avisada de mi situación”, detalla.

El tío tenía el número de la vecina de Concepción y llamó a Tucumán. Así fue que después de tres meses de haber partido a las Islas, en el sur tucumano recibieron la noticia.

“Hola Gringa, le puede avisar a la señora de Rosales que Rodolfo está aquí en mi departamento”, alcanzó a decir Juan Carlos Romano. Pero no tuvo respuesta, porque la vecina dejó el teléfono colgado y salió como un disparo hacia la casa de doña Luz del Valle Romano.

- Hola mamá. Estoy bien mamá. Esta noche, después de las 11, llego a Tucumán.

“Hijo… ¿estás entero?”, le preguntaba entre lágrimas.

Sin abastecimiento

La flota inglesa llegó el primer día de mayo, cuando empezaron a bombardear toda la noche. Las tropas argentinas empezaban a sufrir la falta de provisiones. Se había cerrado el espacio aéreo y no llegaban los alimentos. El cabo Rosales tenía a su cargo a los soldados. Conseguían agua para tomar, pero no había posibilidades de ducharse. Estaban a la intemperie con temperaturas de 12 grados bajo cero. Uno de los soldados más recordados de aquellos tiempos fue Ledesma, un joven cordobés de 19 años, que sabía faenar las ovejas. Como no tenían cuchillos con buen filo, el cordobés era capaz de cortar la carne con una hoja de afeitar. “Ledesma sabía cuerear y todas esas cosas -recuerda Rosales-. La dividíamos en varias partes a la oveja y la poníamos dentro de una manta para dormir. Entonces Ledesma pasaba pozo por pozo tirando un pedazo de oveja para cada uno”.

Cuando ya estaba en Tucumán, con su familia, varios meses después de terminada la guerra, los familiares lo llevaban a cumplir las promesas. “Me tenían de aquí para allá -recuerda-, me llevaban a la Virgen de Catamarca, después aquí, después allá, un día les dije: ustedes han hecho las promesas, déjenme descansar”, recuerda sonriente.