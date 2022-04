Mundial Qatar 2022: luego del sorteo, quedó mucho para analizar

Si en principio existe coincidencia en que el grupo que le tocó a la Selección en el Mundial Qatar 2022 no es tan duro como muchos estimaron, y que por ello no debería tener problemas para clasificarse, lo concreto es que las mayores dificultades vendrán después. ¡Y qué dificultades!

Cierto es que se trata de un Mundial y que la mayoría de los rivales son de alto nivel, por algo llegaron a él. Pero es de ciencia ficción determinar cuál sería el camino de Argentina en caso de superar la fase de grupos saliendo primera o segunda en el Grupo C.

Tomemos la probabilidad de que termine en la vanguardia. En ese caso, hay una certeza: evita a Inglaterra, Francia, Bélgica y Portugal (los cabezas de serie de los grupos B, D, F y H) hasta la final. Claro que estos cuatro nombrados deberían terminar también primeros.

En octavos de final el rival argentino podría ser Dinamarca, que asoma como posible segundo del Grupo D. Pero todo se complicaría si es Francia el que quede en ese puesto. Y si se supera ese, ya de por sí tremendo escollo, puede aparecer Países Bajos en cuartos de final.

Pero si lo de octavos y cuartos ya es de alta complejidad, una eventual semifinal podría enfrentar al equipo de Lionel Scaloni con ¡Brasil, o España! Y no nos olvidemos que Alemania asoma también como potencial rival, si llega a ganar la zona en la que los ibéricos son cabeza de serie.

Si por caso la Selección terminara segunda en su zona, evitará hasta la final a Brasil, Países Bajos, España o Alemania, siempre y cuando estos ganen sus zonas.

Claramente la lotería de posibilidades está abierta. El Mundial tiene esas cosas que hacen que, incluso en el campo minado de las probabilidades, las horas de charlas, discusiones y conjeturas tengan casi ocho meses para explayarse a gusto y placer.

PUNTOS DE VISTA

Vamos a hacer un gran torneo

Ricardo solbes

Exjugador de San Martín

Argentina no tendrá ningún inconveniente en clasificar en esta primera fase. Después, cuando empiezan los cruces a partir de octavos de final, depende mucho de cómo te levantas en ese día. Pero, más allá de esto, la veo muy bien a la Selección.

Tapia, Samuel y Scaloni en el sorteo.

El grupo está muy unido, compacto y con una confianza que no se veía antes de la obtención de la Copa América. Creo que eso permitió que gran parte de los jugadores se liberen y puedan demostrar toda su calidad.

Ahora le tocó una linda zona. Arabia es de los equipos más flojos del Mundial, a México lo conocemos y será un rival muy duro de enfrentar. Igual Polonia, que creo que no tendrá problemas para clasificar.

Si bien faltan ocho meses para la cita mundialista, Argentina está muy bien y sé que vamos a hacer un gran torneo.

Todos los rivales son importantes

Adrián Uslenghi

Director técnico

A los rivales que nos tocaron en el grupo siempre se los debe considerar importantes. Todos los equipos que llegan a un Mundial saben el compromiso que tienen, tanto el cuerpo técnico como los jugadores seleccionados.

Si hablamos de las características de los rivales, lo primero que tengo que remarcar es que nos enfrentamos a un gran técnico argentino como Gerardo Martino en México. Él conoce a todos los jugadores argentinos.

DIFÍCIL SOLTARLA. El francés Didier Deschamps fue el encargado de entrar a la ceremonia con la copa del mundo.

Por otro lado está Polonia, que más allá de llegar clasificado por repechaje, tiene jugadores muy interesantes y un referente de área como Robert Lewandowski.

Por último, Arabia Saudita está comandado por el entrenador francés Hervé Renard, que se caracteriza por trabajar muy bien el pressing en salida. Mayormente es conocido por utilizar sistemas como 4-2-3-1 o 4-1-4-1.

Llega en su mejor momento

Franco Sosa

Exjugador y presidente de Ñuñorco

El análisis es muy bueno del sorteo del Mundial para Argentina porque, a priori, no son potencias mundiales. Debutar con Arabia Saudita es muy importante teniendo en cuenta que es el rival más accesible en los papeles y que no tendríamos ningún problema en ganarle. México tiene dos o tres jugadores interesantes, pero ya no las figuras de otros momentos. Además, clasificó en la última fecha de las eliminatorias. Pero, un antecedente relevante es que siempre pasó la primera fase. Polonia llegó hace unos días al Mundial dejando a Suecia en el repechaje con Robert Lewandowski como el mejor jugador del mundo, y varios que se destacan en distintos clubes de Europa.

“La’ebb” la nueva mascota mundialista. [email protected]

Argentina no tendría problemas de clasificar a octavos de final. Está en su mejor momento y lo demostró en las eliminatorias terminando invicto.

Podemos jugar los siete partidos

Eric Ginel

Exjugador de Atlético y de San Martín

Creo que el grupo que le tocó a Argentina en la previa es razonable. Debutar con Arabia Saudita a mí entender es accesible, y en un Mundial siempre es bueno comenzar con el pie derecho.

México es una selección devaluada que se quedó sin figuras, que le costó mucho clasificar, en la cual Gerardo Martino tenía las horas contadas y sobre el final se metió en Qatar.

Polonia es una selección típica europea, especialmente de lo físico, sobre todo en el juego aéreo, con Robert Lewandowski como abanderado y eso sin duda genera una preocupación.

En términos generales, es una buena zona. Tranquilamente, Argentina está en octavos de final y si Messi está en su nivgel, me imagino que podemos tener un Mundial de siete partidos. Argentina, llega como campeón de América e invicto a este desafío.

Ojalá se cumpla lo que deseamos

Daniel Hernández

Exjugador de atlético y de San Martín

El grupo de Argentina es muy competitivo. El análisis debe comenzar con que debutamos ante Arabia Saudita, que sería la cenicienta y el rival más accesible de esta primera fase.

Luego, vendrá México, un rival bastante complicado. Y la última fecha será con un equipo como Polonia que tiene gran potencia, buenos jugadores y un gran goleador como lo es Robert Lewandowski.

Durante estos meses, Argentina se tiene que preparar y llegar bien consolidado al Mundial. Lionel Scaloni ya debe tener en mente a la lista de buena fe y cuenta con el plus de haber sido campeón de América, un dato que los rivales lo saben y que pesa.

Hoy, la Selección tiene mucha presencia y personalidad como grupo. Ojalá se cumpla lo que todos anhelamos y seamos, nuevamente, campeones del mundo.

ECOS DE LA CEREMONIA

“Hayya Hayya”, la canción oficial

Durante la ceremonia del sorteo, se presentó la canción oficial de Qatar 2022. Se titula “Hayya Hayya (Better Together)”, que se traduce como “Mejor juntos”. El tema está interpretado por la estadounidense Trinidad Cardona, Afrobeats Davido y la qatarí Aisha. “Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, dijo Kay Madati, directora comercial de la FIFA.

“La´ebb”, la nueva mascota

En la apertura del sorteo del Mundial se dio a conocer la mascota de Qatar 2022, “La´ebb”, un turbante volador que fue presentado mediante un video en el que se encontraba con las mascotas de mundiales pasados, como “Gauchito”, del Mundial 78 o Ciao, del 90. Asimismo, La´ebb se traduce como “jugador habilidoso”, cuestión que fue demostrada en su presentación ya que irrumpió en escena con el icónico gol de Diego Maradona con la mano a los ingleses. Se debe resaltar que el filme tuvo un gran trabajo tecnológico, ya que alternaron entre la realidad y los dibujos animados.

¿Dos grupos de la muerte?

El sorteo dejó dos zonas bastante atractivas para los aficionados del fútbol. El primero de ellos es el grupo E conformado por España, Alemania, Japón y el ganador del repechaje entre Nueva Zelanda y Costa Rica. En tanto, el grupo G tiene un gran potencial futbolístico, debido a que tendrá como protagonistas a Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Con Brasil, sólo en semifinales

Tras el sorteo, la Selección argentina se ubicó en el grupo C y Brasil en el G, quedando de lados opuestos en el cuadro. Esta es la razón por la que solamente podrían cruzarse a partir de las semifinales, momento en que los integrantes de los cuadros se entrecruzan.

Se suspendió el amistoso con México

La Selección deberá modificar sus planes tras el sorteo del Mundial de Qatar 2022, debido a que el combinado de Lionel Scaloni tenía previsto en principios dos amistosos frente a México en septiembre, en EE.UU. Ahora, el cuerpo técnico deberá buscar nuevos rivales para dichas fechas.