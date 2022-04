Silvina Luna abandonó el Hotel de los Famosos por un problema de salud: qué le pasó

Silvina Luna se sintió mal durante uno de los desafíos de "El Hotel de los Famosos" y tuvieron que hacerle análisis. Los resultados la obligaron a dejar el reality entre lágrimas y aplausos. Además, la modelo tendrá que internarse.

El momento más dramático fue cuando una enfermera se acercó a Silvina Luna y le informó que los índices de los resultados habían sido más elevados de lo esperado. “Qué mal, todo mal”, le respondió ella. Luego se comunicó con su médico y le comentó las novedades. “Me siento rara, ahí vi los estudios, y la creatinina también subió”, le indicó. Al escucharla, el especialista le dijo que tenía que dejar la competencia e internarse.

“Voy a tener que irme ahora. Me dieron los niveles elevados, así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen”, le informó la modelo a sus compañeros de "El Hotel de los Famosos" y agregó: “Son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener. No quiero hacer un drama de esto”. Luego abandonó el juego entre lágrimas de emoción y aplausos.

El estado de salud de Silvina Luna es muy delicado luego de sufrir las complicaciones de una cirugía plástica practicada por el doctor Aníbal Lotocki, quien fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por mala práxis, según informó TN.

“Pasé muchas cosas difíciles. Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. Tomo corticoide hace ocho años y eso me hincha. Cada tanto tengo que internarme y es un episodio que ya lo naturalicé en mi vida. En honor a mis viejos decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible”, había contado la exparticipante de Gran Hermano.