Yerba Buena: el Concejo se planta ante Campero por los fondos y le exige diálogo

El malestar que hay en el Concejo Deliberante de Yerba Buena con el intendente Mariano Campero (JxC) se materializó nuevamente en la sesión de ayer. Como en los últimos debates, sin importar las banderías políticas, los ediles actuaron en bloque y demolieron -por unanimidad- las determinaciones que tomó el titular de la Municipalidad. Con duras críticas de los opositores y otras más mesuradas y reflexivas de los aliados, los concejales rechazaron el veto parcial que había interpuesto el jefe municipal a un artículo de la norma de adhesión al Pacto Social 2022. Sin embargo, a pesar del revés, insistieron con reponer el diálogo y mostrar transparencia.

Hubo dos sesiones. La primera fue el cierre del debate que había pasado a cuarto intermedio la semana pasada, en busca de un acuerdo con el Ejecutivo municipal. Se rechazó de forma unánime el veto parcial interpuesto por Campero al artículo 5° del Pacto Social 2022 (Ordenanza N° 2.363), para que se gire al Concejo, de manera automática, el 5% de lo percibido de la Provincia -menos gastos de personal- en cumplimiento del acuerdo de financiamiento reintegrable (Ley N° 7.974). En la segunda, los ediles insistieron -por unanimidad- con nuevo artículo 5°, pero modificaron el 5% por un 3%. También sancionaron -sin votos en contra- una nueva ordenanza para proteger el casco histórico de los cambios que implementó la Municipalidad al código de ordenamiento urbano (ver aparte).

Los ediles sostienen que la Intendencia les “retacea” los fondos para el funcionamiento del Concejo y que lo que buscan es la independencia financiera. Afirman que dependen del humor del Ejecutivo para pagar el alquiler, los servicios y otros gastos fijos. A su vez, reprocharon y negaron que el incremento sea para gastos políticos, como dijo el radical.

“De Franklin a Maduro”

Los justicialistas Héctor Aguirre, Marcelo Albaca y Alejandro Sangenis celebraron que sus pares de Juntos por el Cambio Rodolfo Aranda (presidente), Lisandro Argiró, Marcelo Rojas, Álvaro Apud, José Macome y Guillermo Casanova decidieran frenar a Campero a pesar de ser de su mismo signo político (el republicano Gonzalo Cisneros estuvo ausente).

Albaca sostuvo que el radical dijo mentiras a la prensa. “Lo que no dijo es que se niega a mostrar los números. No se puede ser republicano cuando me conviene y totalitario cuando no. Tuvo una transformación de Benjamín Franklin a Nicolás Maduro; insto al intendente a que cambie esta actitud de desprecio por el Concejo”, lanzó.

Críticas aliadas

Macome, en tanto, planteó que no tenían otra alternativa que rechazar el veto. “Nos puede costar para siempre la independencia del Concejo”, dijo. En cuanto a la modificación en el porcentaje del 5% al 3%, opinó que sigue siendo algo arbitrario porque la Municipalidad no mostró los números que recibe de la Provincia. “Quisiera saber cuánto pedirle al intendente, pero no hay diálogo. No hay diálogo ni transparencia. No entiendo. Este 3% es un ‘no entiendo infinito’. No nos deja otro camino. No nos dejan otra opción que poner un porcentaje arbitrario. Esa arbitrariedad la provocaron ellos mismos”, expuso. A su vez, se expresó “decepcionado” por las expresiones de Campero contra los ediles.

Aranda, en tanto, llamó al Ejecutivo al diálogo y a que recapacite sobre las actitudes que está teniendo y que está tomando, que son propias del Concejo. “Se estaban avasallando los intereses del Concejo y lo hemos frenado. Hay una división de poderes y es esencial que sea aplicada”, remarcó. Insistió con que lo que buscan es la autarquía.

“Dato mata relato”

Argiró reprochó que el Ejecutivo municipal nunca blanqueó cuántos fondos recibe. “¿Un 5% es mucho? No sabemos; no van a conseguir que el Concejo explote ni que sea el Concejo de 2016”, dijo. Con el latiguillo de que “frase mata relato” marcó que necesitan $2 millones para funcionar como cuerpo vecinal, y que hay secretarías del municipio, como Comunicación, Relaciones Institucionales o Jefatura de Gabinete con presupuestos de decenas de millones. “Somos el presupuesto más chico de cualquier secretaría”, resumió.

Ecos del decreto ya derogado: Aguirre acusó a Campero de violar una ordenanza y reclamó sanciones

El edil Aguirre (FdT) objetó que el decreto 776/21 que firmó el titular de la Municipalidad y su equipo estuvo “cajoneado” durante tres o cuatro meses, sin haber sido remitido al Concejo. “Tienen que venir o rendir cuentas por ocultar algo público. A los responsables de esconder el decreto y a los firmantes se les debe aplicar duras sanciones. Campero ha violado una ordenanza, no es que se le ha pasado por alto. ¿En qué te convertiste, Campero?”, lanzó el concejal. Aranda, a su vez, indicó que sigue creyendo en la transparencia de Juntos por el Cambio y que, si hay errores, se los puede corregir en el Concejo. A su vez, apuntó contra los asesores y abogados por la “aberración” que fue el decreto, que fue derogado por el cuerpo vecinal. Felicitó a Macome y a sus pares por el trabajo realizado.