San Martín: prefiere hacer foco en el lado positivo de la cuestión

“Por ahí, a este tipo de partidos no lo podés ganar o hasta lo terminás perdiendo. Por eso es más valorable el esfuerzo de los muchachos que supieron sacarlo adelante”. En la rueda de prensa post victoria sobre Deportivo Maipú, Pablo De Muner intentó poner énfasis en los aspectos positivos de un equipo que no se sintió cómodo en el juego. Y la sentencia del entrenador es tan verdadera como contundente.

San Martín no la pasó bien durante el varios pasajes del complemento. Cuando todos pensaban que el gol de Juan Miritello en el final de la primera etapa le iba a brindar la tranquilidad necesaria para manejar el partido, ocurrió todo lo contrario. Pero más allá de algunos sofocones, el “Santo” se hizo fuerte y aseguró tres puntos que en la previa cotizaban en la bolsa de Wall Street.

Los triunfos de Belgrano y Brown de Adrogué obligaban a San Martín a no fallar. “Jugamos con todos los resultados puestos y eso también era una carga. Ya hay un lote de equipos que se comenzó a cortar; una distancia de seis o siete puntos con el sexto en tan sólo ocho fechas. Si bien no es determinante porque falta muchísimo, es importante seguir ahí; prendidos. Por eso teníamos la obligación de ganar”, explicó el entrenador sentado frente a los periodistas, mucho más tranquilo que cuando estuvo pegado a la línea de cal.

De Muner es de vivir de manera intensa los partidos. No se queda quieto, camina, gesticula, sigue el juego con movimientos cómo si él estaría por dar un pase o rechazar de cabeza, y grita. Grita mucho y aplaude intentando reafirmar sus órdenes. Pero el lunes por la noche estuvo on fire y eso también fue una muestra de que no le gustaba lo que estaba viendo. “Este era un partido para ir por la banda en el segundo tiempo, para aprovechar los espacios que el rival dejaba atrás y para explotar la gente rápida que teníamos en cancha. Pero entramos en el barullo, en la desesperación porque ellos metían la pelota en nuestra área y no logramos imponer lo que necesitábamos”, aseguró remarcando lo que había dicho en las horas previas al juego contra el “Botellero”. “Yo había dicho que iba a ser un partido muy difícil y creo que, tal vez, fue el rival más competitivo que enfrentamos en estas ocho fechas. Pero pese a no tener la fluidez que necesitamos, generamos algunas situaciones. Igualmente, al margen de todo, destaco el esfuerzo de los muchachos para sostener el resultado. Es un triunfo importantísimo”, resaltó.

El complemento no fue todo lo bueno que esperaba y eso De Muner lo sabe más que nadie. “Erramos un poco los caminos; cedimos el terreno, no hicimos rápido los corrimientos, Tino (Costa) y (Valentín) Larralde comenzaron a cansarse y ellos acumularon gente arriba y comenzaron a meter muchas pelotas en el área. Por eso es que valoro que hayamos podido sostenerlo, eso es importantísimo. Más para un equipo que está en formación y que tiene muchas cosas para trabajar y mejorar”, apuntó y fue un poco más a fondo en el tema. “Este grupo aún tiene que vivenciar situaciones y emociones; la alegría, la tristeza, la frustración... son cosas que te van marcando, como le pasó al plantel del año pasado. Recién estamos en el arranque de un torneo durísimo y debemos seguir trabajando, mejorando, tratando de ser siempre competitivos y de estar ahí, prendidos”.

Ganar sin jugar con el sello característico también sirve. Ayuda a corregir los defectos con más tranquilidad, permite mirar el futuro con otros ojos e inyecta optimismo y confianza por sobre todas las cosas. Mucho más cuando el equipo va sumando resultados positivos cuando en el medio tuvo varias bajas. “Todo eso es importante, pero hay que seguir”, concluyó el entrenador feliz por la victoria, pero sereno y enfocado en pulir detalles que no vuelvan a hacerlo sufrir tanto.

A trabajar

Luego de la jornada de descanso de ayer, el plantel retomará hoy por la tarde los entrenamientos en el complejo “Natalio Mirkin”. El próximo duelo está programado para el lunes desde las 21.10 en cancha de Quilmes. Si no hay sorpresas, De Muner podría contar con casi todos sus pupilos para ese juego.