Ucrania exportó el primer embarque de granos por tren a Europa

Operadores exportaron los primeros suministros de maíz ucraniano a Europa en tren, ya que los puertos marítimos del país siguen bloqueados debido a la invasión rusa, dijo el domingo la consultora agrícola APK-Inform.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores de cereales del mundo y casi todos sus embarques se han enviado tradicionalmente desde puertos en el Mar Negro. Los envíos mensuales de granos superaban los 5 millones de toneladas antes de la guerra.

Operadores y ejecutivo de la industria agrícola han dicho que Ucrania, que todavía tiene un volumen significativo de granos en existencia, podría comenzar a exportar por tren a través de su frontera occidental.

"Los primeros lotes de varios miles de toneladas de maíz ya se exportaron a través de la frontera terrestre occidental de Ucrania", sostuvo APK-Inform en un informe.

"Persisten las dificultades con la logística, la oferta aún prevalece sobre la demanda, pero los precios han dejado de caer", agregó.

APK-Inform dijo que los precios DAP (Delivered At Place) del maíz ucraniano para compradores de Polonia y los Estados bálticos alcanzaron un rango de entre U$S 250 y U$S 265 por tonelada y de U$S 275 por tonelada para Eslovaquia.

Las autoridades de transporte de Ucrania han dicho que podrían exportar por tren hasta 600.000 toneladas de granos hacia Europa.

APK-Inform explicó la semana pasada que las exportaciones de granos de Ucrania podrían totalizar 44 millones de toneladas en la temporada 2021/22 que se extiende de julio a junio. La consultora espera que solo 1 millón de toneladas de granos salgan del país de marzo a junio debido a problemas logísticos.