Violento asalto: “Entraron 10 tipos encapuchados, nos golpearon y nos robaron todo”

“Entraron estos delincuentes y nos amenazaron con armas. Nos tiraron al piso a todos y nos desvalijaron”, expresó Irma del Valle Belmonte, una de las integrantes de la familia que fue víctima de un violento robo en su propiedad. El ataque ocurrió pasadas las 1 de ayer en Pedro León Gallo al 300 de la capital. La banda delictiva llegó en dos vehículos y estuvo conformada por al menos 10 sujetos encapuchados y armados, quienes se llevaron más de $ 20 millones además de joyas, 10 teléfonos celulares y documentación. La familia Belmonte cree que se trata de una “entregada”, ya que hacía algunas horas, habían ganado una gran suma de dinero en una carrera de caballos en la ciudad de Atahona, a unos 75 kilómetros de San Miguel de Tucumán.

“Fue horrible lo que vivimos. No dormimos en toda la noche y uno de los chicos sigue en shock”, comentó Gabriela otra de las hermanas Belmonte. Desde hace una semana, la familia conformada por cerca de 30 integrantes, se habían reunido en casa de su madre, Irma Heredia, para compartir unos días y además participar de la carrera de uno de sus caballos, en la localidad de Atahona. Los Belmonte son empresarios de camiones de transporte y de madera. “Hace como cinco años decidimos comprar dos caballos porque nos gustan las carreras. Nos juntamos todos y disfrutamos. En esta oportunidad decidimos poner dinero entre todos y apostar a uno de los caballos este jueves feriado”, relató Irma del Valle.

Según refirieron las mujeres, cerca de las 20, cada una de las familias fue regresando a la casa familiar porque tenían en mente hacer un brindis a la noche por haber ganado una carrera. “Somos siete familias, algunos vinieron de Jujuy, otros de Buenos Aires. Mi mamá estaba contenta de tenernos todos aquí reunidos. Agradezco que no haya venido mi cuñada embarazada sino no sé que pasaba. Fue una noche de terror, estamos sin dormir y con mucho miedo”, dijo Irma del Valle. “Estábamos muy contentos, pedimos comida... brindamos, pusimos música. En un momento vemos cómo llegan 10 tipos armados y encapuchados, entran a la casa y nos ordenan que nos tiremos al suelo. Había niños también, fue muy feo. Nos pedían la plata todo el tiempo, esto fue una entregada... alguien que sabía que ganamos ese dinero en la carrera y encima nos llevaron mucho más”, agregó Gabriela, la otra hija. Cuando los ladrones ingresaron a la vivienda, comenzaron a revolver toda la planta baja y luego se dirigieron a planta alta. Según contó la familia Belmonte, las amenazas de muerte eran constantes y, además, recibían burlas. “Nos decían ‘que rancho que tienen eh’, se nos reían. Una de las peores situaciones la vivimos cuando ellos comenzaron a manosearnos para ver si teníamos plata escondida en el cuerpo o la ropa. A uno de mis hermanos le metieron la mano en la cola, incluso a nuestras sobrinas que son niñas la tocaron. Un horror”, expresó Irma.

Emanuel (33) otro de los integrantes, contó que en un momento entre cuatro ladrones lo agarraron y lo llevaron a una habitación amenazándolo con un arma pidiendo el dinero. “Me golpearon y me repetían que no los mirase a los ojos. Como estaban tan tapados no pude verlos bien, quizás los reconocía. Seguro que son personas que van a las carreras”, dijo el joven.

En la vivienda eran cerca de 30 personas de la familia Belmonte. Varios de ellos recibieron culatazos y golpes en el cuerpo. Según contaron, el ataque duró entre 20 y 30 minutos.

En pleno ataque, uno de los hermanos que había salido a cenar con su esposa llegó a la casa y se dio con la situación. “Me moría de la impotencia, ver a mi familia siendo atacada así. Uno de los chicos después de esto, no habla. Espero que se recupere. Quedó shockeado”, expresó.

Luego de que revisaran toda la casa, los ladrones encontraron ahorros que tenía guardados la dueña de casa (Irma Heredia). “Me sacaron plata que era para una operación y me arrancaron una cadenita de oro. Fue todo tan rápido, casi me descompongo”, expresó entre lágrimas la señora.

Por otro lado, la banda delictiva encontró la ganancia que había obtenido la familia en la carrera, además de una suma de dinero en dólares. “Nos llevaron cheques que teníamos, plata que había que pagarle a los empleados hoy (viernes), un bolso, joyas, documentos y teléfonos celulares. No lograron llevarse todos porque algunos logramos esconderlos. Se llevaron todo”, dijo Gabriela. “Nos revisaban los bolsillos para sacarte lo que sea y no paraban de repetir ‘adonde está la plata’ y que miremos para abajo porque sino nos mataban. Claramente alguien dijo que habíamos ganado ese dinero”, agregó.

La vivienda no contaba con alarma de seguridad. Sin embargo, había dos vigías que caminaban por la cuadra. “A ellos los encañonaron y los metieron con nosotros a la casa. Gracias a Dios que no mataron a alguno de nosotros, imaginate lo que hubiese sido esto”, dijo Irma.

Luego de que los ladrones se fueran, la familia radicó la denuncia en la comisaría III. “Llamamos al 911 y tardó en llegar. Espero que investiguen y den con la banda”, expresó la familia. Además contaron que al marcharse los ladrones, se llevaron las llaves de al menos seis vehículos propios de la familia.