Escándalo en MasterChef: Rocío Marengo quiso desmentir su spoiler sobre la final del certamen y la embarró más

Rocío Marengo generó una fuerte polémica en las redes sociales tras subir una historia en Instagram donde filtra el nombre de la ganadora de MasterChef Celebrity. La exparticipante del reality de Telefé felicitó a Mica Viciconte y encendió el alerta en el canal. Minutos después borró la publicación pero ya había armado revuelo. En un audio que le envió al programa LAM, Marengo quiso aclarar lo sucedido pero la embarró más.

Mica Viciconte, en el ojo de la tormenta de MasterChef por un posteo de Rocío Marengo A24

"Mil gracias por dejarme este espacio para aclara que fue todo un mal entendido. Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola, y al toque Mica me dice '¿por qué me felicitas, si no salió?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, pero bueno, Ángel ya había capturado mi historia", sostuvo Rocío Marengo. “La realidad es que no tengo ningún tipo de información, que solo estoy contenta por el paso de Mica por MasterChef y que obviamente quiero que gane y que como amiga merece ganar, ¿Qué querés que te diga? Nos vemos pronto”, finalizó. "Gracias Marengo, pero ¡otra vez! Dijiste 'no salió'", remató el conductor Ángel de Brito.

En la publicación de Marengo, la pareja de Fabián Cubero está en el set de MasterChef y con los brazos en alto, en señal de festejo. En la descripción del posteo, la rubia escribió: "¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #micacampeona #micaenlafinal".

Otro que metió la pata fue Cubero, quien también hizo un sugerente posteo sobre el triunfo de su novia. Compartió una foto de Mica junto al jurado Donato de Santis vestido de gala. Al aire de Intrusos (América), Virginia Gallardo aseguró que muchos fanáticos pidieron la expulsión de la modelo por filtrar las imágenes de lo que sería la final del reality.