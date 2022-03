Peque Pareto salvó a Juariu y se fue de MasterChef

El pasado domingo, se vivió una situación inédita en el set de MasterChef Celebrity 3, cuando Juariu estaba a punto de ser eliminada por segunda vez, pues había regresado en el repechaje, Paula “Peque” Pareto decidió sacrificarse, abandonar el programa para que la tucumana pueda continuar.

El programa se complicó para la mayoría de participantes cuando la consigna determinó que debían preparar platos basados en pulpo y frutos del mar.

Para la recta final de eliminación, quedaron hombro a hombro Juariu y La Peque, y justo en el momento en que Betular anunció que la instagramer debía dejar el programa, ocurrió algo sorprendente.

La Peque decidió abandonar el programa y darle la oportunidad a Juariu de seguir,

“Yo, igual, me tengo que ir porque tengo compromisos. Ustedes saben que soy médica, y antes quisiera pedir permiso porque tendría que abandonar la competencia. Tenía compromisos de trabajo preestablecidos”, dijo la Peque, ante la incredulidad del jurado.

“En la vida hay que tomar decisiones y hoy en día creo que corresponde que le dé la atención que necesita mi trabajo. Entre cumplir y cumplir al cien por cien, no me deja dormir bien”, agregó La Peque.

Bajo esta inédita situación y las explicaciones de la judoca, el jurado decidió concederle la petición, ella se iría y Juariu podría seguir.

“Estoy asimilando que me voy de repente La Peque me deja su lugar. Y entonces ahora yo me quedo con la angustia de que se va la Peque, que me deja su lugar a mí, que me había ido. Voy a hacer lo que mejor pueda de ahora en más por la Peque”, agregó Juariu en un corte de edición.

“Pido de vuelta disculpas, pero superó lo que yo esperaba, lo que yo podía dar desde los dos lados y ya los tiempos no me dan. Yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta; y para mí todos ellos cocinan mucho mejor que yo y merecen más estar acá”, finalizó La Peque, dirigiéndose al jurado.