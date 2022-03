Atlético: muchas dudas, pocos remedios

Se sabe que Atlético se encuentra atravesando uno de los peores momentos desde su llegada a la Primera división. Cuatro unidades cosechadas lo posicionan en el fondo de la tabla (junto con Patronato) y retratan la actual pesadilla de los hinchas. A pesar de la falta de funcionamiento colectivo, hay ciertas claves que explican la actualidad del “Decano”.

Si se pone atención en la portería, las rotaciones entre Tomás Marchiori y Nicolas Campisi no fueron efectivas. Entre ambos sufrieron nueve goles en los últimos tres partidos. No obstante, es valorable la actuación de Campisi en el último, siendo decisivo para no terminar con un resultado más abultado.

En la defensa, la tónica no cambia. Gabriel Risso Patrón no parece ser la solución para el lateral izquierdo; una desatención suya hizo que Atlético termine cayendo frente a Central Córdoba. La alternativa, Alexis Doldán Aquino, ya tuvo sus oportunidades (jugó cinco partidos) pero no cumplió con las expectativas que motivaron su contratación.

Por el lado derecho, se debe destacar la labor de Marcelo Ortiz en materia defensiva, brindando gran seguridad al “Decano”. A pesar de dicho aspecto positivo, el verdadero punto débil del lateral derecho es la ofensiva, donde todavía no pudo asentar su calidad. Esto marca un verdadero problema para Juan Manuel Azconzábal, puesto que le gusta aprovechar las bandas a la hora de atacar.

No todo es negativo en la defensa “decana”. La zaga central conformada entre Bruno Bianchi y Nicolás Thaller representan un bastión, siendo parte de los puntos altos de rendimiento del equipo.

La zona medular del equipo todavía no encuentra un eje definido. A lo largo del campeonato, Gastón Gil Romero, que conforma un doble cinco con Guillermo Acosta, tuvo constantes altibajos en los partidos que jugó, sin consolidarse como esa “rueda de auxilio” que el equipo necesita.

En tanto, Ramiro Carrera, titular indiscutido desde que llegó a Atlético, todavía no se encontró con su nivel. Sus actuaciones intermitentes y la falta de gol reflejan su mal momento. Al parecer, las lesiones lo tienen a maltraer, sin poder estar al ciento por ciento dentro del campo de juego.

Asimismo, las presentaciones de Renzo Tesuri y Acosta se hacen notar. El entrerriano es el símbolo del sacrificio “decano” con gran precisión en sus pies. Mientras que “Bebe” es el impulsor de aquellas buenas ráfagas de juego, contagiando con su intensidad y entrega al resto del equipo, ejerciendo a la perfección su rol de líder.

La carencia de gol es el gran karma de Atlético, que sigue sin convertir desde la victoria ante Patronato y solamente consiguió tres a lo largo de siete fechas. A pesar del gran esfuerzo realizado, Augusto Lotti y Leonardo Heredia todavía no mostraron la contundencia necesaria para obtener triunfos. En tanto, Ramiro Ruiz Rodríguez es el más punzante del equipo con gran velocidad para desligarse de los rivales, pero con falta de precisión en su definición.

El ultimátum está hecho y el “Vasco” tiene una final ante San Lorenzo. Las soluciones no se encuentran y la tabla de promedios obliga obtener resultados positivos. Sin embargo, como dijo el entrenador: “esto es fútbol”. (Producción periodística: Benjamín Papaterra)

Expectantes

Mañana, desde las 9, las divisiones Séptima, Octava y Novena recibirán a River en el complejo, por la segunda fecha del Torneo de Juveniles de AFA. Al mismo tiempo, la Cuarta, Quinta y Sexta partirán hoy a las 13, hacia Buenos Aires, para enfrentarse ante el mismo rival.