Atlético: Azconzábal tiene una vida más

Carlos Oardi - Gonzalo Cabrera Terrazas

LG Deportiva

Día largo fue el de ayer en Atlético. Larguísimo. Y más extenso se hizo aún por la relevancia de lo que estaba en juego luego de una nueva derrota en la Copa de la Liga profesional, esta vez a manos de Central Córdoba de Santiago del Estero. La continuidad o no del cuerpo técnico, de eso se trataba el tema del miércoles. Conjeturas, muchas. Rumores, por todos lados. Ya casi en la tarde noche, una definición: Juan Manuel Azconzábal y sus asistentes seguirán, al menos hasta el partido con San Lorenzo, de principios de abril.

Tarde de entrenamiento (a puertas cerradas), en las instalaciones del complejo de Ojo de Agua. Guardia periodística y expectativa. “Vasco” llegó a las 15.40, apurado. Se puso la ropa de trabajo. No había dirigentes presentes. La práctica comenzó con quienes no participaron del partido del martes. Al rato se sumaron los que sí lo hicieron, previa sesión de gimnasio. Todo se vio normal, como si se tratara de un día más de trabajo. Pero había algo en el ambiente que indicaba que el centro informativo no habría de pasar por allí. Y una información que llegó al “José Salmoiraghi” así lo afirmó: “a las 18 está citada una reunión de dirigentes en la sede de 25 de Mayo y Chile”. La guardia cambió de base, las expectativas crecieron.

A eso de las 18.20 llegó recién el presidente Mario Leito al estadio. No hubo declaraciones ni fotos. Con él, comenzó a llegar el resto de los directivos. Y antes de cerrar la puerta para empezar a charlar, llegó la frase que empezó a poner algo de claridad: “a ‘Vasco’ lo vamos a bancar hasta el partido con San Lorenzo”.

PRESENTE. El presidente del club, Mario Leito, a poco de ingresar a una reunión con sus pares en la sede del estadio. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL

Aunque nadie quiso formular declaraciones de manera oficial, quedaron flotando en el ambiente distintas expresiones, a saber:

1) Que Leito habló con el DT al término del partido con Central Córdoba. Y que quedó en claro el emplazamiento. Azconzábal le dijo que sabe sobre lo complicada de la situación pero que tiene muchas fuerzas para seguir y revertir las cosas.

2) Que la dirigencia entiende que la conformación del actual plantel responde a pedidos del DT. Esto, a colación de los reclamos que efectúan los hinchas en todos los foros de opinión y también en la cancha.

3) Que hay división de opiniones en la dirigencia sobre la continuidad del DT. Y que son más los que quieren que se vaya.

4) Que antes de la contratación de Azconzábal, se era consciente de que no siempre segundos ciclos son buenos.

5) Que las miradas están puestas, más allá de lo que suceda en el partido ante el “Ciclón”, a la apertura del mercado de pases, previsto para el 8 de mayo.

Lo cierto es que esta especie de “vida” que se le otorgó a Azconzábal llega con el manto de piedad que implica la ventana de Eliminatorias y que llevará a que el fin de semana no haya partidos por la Copa. Esto permitirá un tiempo extra de trabajo, pero también implicará más expectativa por ver si la situación se revierte.

Como corolario, un “manifiesto” sobre la posición del DT, armado con declaraciones propias una vez consumada la derrota con “CC”:

“Sé que esto se va a modificar. Dar explicaciones constantes suena a excusas. Esto es fútbol. A la gente de Atlético la respeto. Estamos con bronca, pero no voy a fingir una situación que no siento. Honestamente, estoy con el ánimo de que las cosas mejores y evolucionen. A mi me tocó ser futbolista. Nunca saqué conclusiones sobre el entrenador. La camiseta que me ponía, por la que todos los meses me daban el salario, era mi obligación. Aparte le agregaba la pasión. Creo que los jugadores hacen eso. El resultado no condice con lo que manifiesto. Pero lo primero que quieren es tener una alegría, tanto por ellos como por la institución”.

Los lectores dieron su veredicto

En una jornada en la que la situación de Juan Manuel Azconzábal como DT de Atlético ingresó en una zona de definiciones, en LAGACETA.com se abrió una ventana a una votación y, por extensión al debate, sobre qué es lo que debe hacer el cuerpo técnico.

Computados alrededor de 500 votos, la moción “tiene que renunciar para darle aire fresco con la renovación” logró el 54% por sobre la que pregonaba “debe seguir para tratar de levantar al equipo”, que cosechó el 46%.

Las opiniones de los lectores tocaron diversos tópicos. El folklore del fútbol estuvo presente, con suspicacias y “cargadas”. Hubo referencias a la actitud y al fútbol que despliegan los jugadores que salen al campo de juego; a las equivocaciones dirigenciales en la etapa de armado del plantel; al tema de la falta de oportunidades para los juveniles; a lo difícil que es enfrentar climas adversos.

Como un resumen de las posturas contrapuestas, dos opiniones. Una fue vertida por Jorge Alberto Lopez Castellanos. “No es cuestión de técnico, es falta de jerarquía en algunos jugadores”, dijo. Otra fue expresada por Sergio Vega Manfredi, quien consideró que el equipo necesita un nuevo entrenador. “Azconzábal hizo lo que pudo. No alcanzó los objetivos y no encuentra el equipo”, escribió.

CORAZÓN "DECANO"

Refuerzos de experiencia en la Liga

Atlético el múltiple campeón liguista (ocho títulos desde que se fundó la Liga Tucumana en 1977) buscará ser protagonista a partir del 10 de abril cuando se inicie el Anual de Primera A. Su nuevo técnico, Jorge Artero, tiene jugadores de renombre como los defensores Franco Barrera y Francisco Gramajo, que forman la dupla central. En la ofensiva están Nelson Martínez Llanos, Santiago Ledesma e Isaías Bovi, entre otros. Los “Decanos” le ganaron ayer, en el complejo, a Villa Mitre por 2 a 1. Los goles fueron de Sebastián Bazán y Andrés Gigena. Descontó Carlos Cisneros, de penal.

Sin fecha en la Copa Argentina

El partido que tiene que disputar por los 32avos. de final Atlético con Brown (Adrogué) en el estadio mundialista “Padre Ernesto Martearena” en Salta no tiene fecha confirmada, pero se calcula que se jugará en abril. El ganador se medirá con Independiente o con Central Norte (Salta), partido que jugará el sábado a partir de las 20, en el “Mario Alberto Kempes”.

Actividades en el complejo

En el complejo deportivo “José Salmoiraghi” se llevan a cabo distintas actividades como tenis, futsal, fútbol 5 y 8, como también danzas tradicionales argentinas. La academia de tenis da clase de lunes a sábado de 7 a 19 y domingo de 7 a 12. El futsal lo hace martes y jueves, de 18 a 22. El fútbol 5 y 8, desde las 21.30 y las academias, los martes y jueves a partir de las 19.

Sigue en el club

El ex jugador e ídolo de Atlético, Fernando Robles, se sumó al cuerpo técnico de la novena (2008) división del “Decano”, en la cual el técnico es Gustavo Córdoba. El “Gaucho” viene de dirigir al primer equipo femenino.

La práctica

El plantel se entrenó ayer por la tarde en el complejo. La tarea se extendió por una hora y media. Previamente, el técnico Juan Azconzábal dialogó con el grupo de jugadores, mientras sus asistentes, Ariel Zapata y Raúl Aredes, armaban el espacio reducido con cintas y conos. Luego dividieron al grupo en dos partes. Los titulares hicieron trabajos diferenciados, mientras que los demás armaron un fútbol de ocho contra ocho. Los arqueros Tomás Marchiori y Gustavo Lescano trabajaron con el entrenador Carlos Barrionuevo. Al final, varios chicos se pudieron sacar fotos con sus ídolos y se lo pudo ver al ex arquero Lucas Ischuk saludándose con el “Vasco”. Hoy, desde las 9.30, realizarán su práctica habitual.

Perspectivas pensando en San Lorenzo

Teniendo en cuenta el partido con San Lorenzo (en principio previsto para el 3 de abril), “Vasco” espera contar con todo el plantel, incluidos los volantes Ramiro Carrera y Ramiro Cristóbal, que no pudieron estar ante Central Córdoba por distintas lesiones. En tanto, el médico Marcelo Montoya -que charló con Azconzábal-, señaló que los jugadores que salieron con algunas molestias ante los santiagueños tienen una buena evolución. También se informó que el plantel viajará el sábado 2 de abril a Buenos Aires.