Paula Omodeo, tras reunirse con la Mesa de Enlace: "está en juego un modelo de país"

Se reunieron este mediodía las autoridades de la Mesa de Enlace con los casi 60 diputados nacionales del Interbloque de Juntos por el Cambio. Allí ambas partes se comprometieron a bregar por la mejora de las condiciones de trabajo en un momento crítico para el sector, luego de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

La reunión, que fue impulsada por la tucumana Paula Omodeo, contó además con la presencia de los jefes de bloque: Cristian Ritondo (Pro); Mario Negri (UCR); Rodrigo De Loredo (Evolución); Juan Manuel López (Coalición Cívica); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos); además de 50 diputados nacionales del interbloque.

Por el lado de la Mesa de Enlace participaron referentes de Federación Agraria Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina.

"Nos eligieron para ser la voz en el Congreso de todos los que producen y quieren salir adelante con trabajo", dijo Omodeo durante el encuentro.

"Me parece muy bien la manera en que se ha encarado la organización de esta reunión. No es retenciones sí o retenciones no, o la inconstitucionalidad de una medida. Lo que está en juego es un modelo de país: tenemos el tema de la infraestructura, de los caminos, de la carne, la falta de gas para la molienda. Sepan que acá encuentran un lugar para canalizar todas las inquietudes del sector y para defender esas banderas de producción y trabajo", enfatizó la diputada.

Remarcó también que esta "es una oportunidad única para hacer reformas estructurales para el país. Estamos a tiempo de dar esas discusiones, encarar las reformas laboral y agraria. Tenemos que hablar de un plan de sostenibilidad productiva, de la ley de humedales, de la ley de semillas y de agroquímicos, entre otros temas bien importantes para el sector. Desde este lugar estamos para dar estas discusiones en un plan de trabajo de largo plazo para que este país salga adelante".

Por su parte, Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural, afirmó: "somos buenos en lo que hacemos, sabemos hacerlo, queremos hacerlo porque nos gusta y lo hacemos en esta tierra que no la vamos a llevar a ningún lado porque queremos hacer crecer nuestro país. Esperamos que nos ayuden a que podamos seguir haciéndolo".