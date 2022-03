El buzo de Lionel Messi aumentó 100 euros en una tarde

Lionel Messi llegó a la Argentina para disputar la última fecha de las Eliminatorias de Qatar 2022. Ni bien llegó Ezeiza se sacó uno foto con sus compañeros del PSG, Ángel Di María y Leandro Paredes. Pero lo que llamó la atención en las redes sociales fue el look de los futbolistas, particularmente el de Messi, que lució un llamativo buzo descontracturado y con estilo, unos jeans con roturas y manchas de pintura blanca y una valija color verde manzana, según Infobae.

Messi con Di María durante su llegada al país TN

No es la primera vez que Lionel Messi marca tendencia, tanto en los outfits que elige para entregas de premios, como los cortes y color en el pelo. La prenda que eligió para llegar al país es de la marca Dsquared2 pero no es accesible para todo el mundo. Según el sitio oficial de la marca cuesta 520 euros, es decir, unos 63.000 pesos argentinos. La marca es de los hermanos gemelos Dean y Dan Caten. Ambos son canadienses radicados en Milán; quienes trabajaron con Versace y la marca Diesel antes de crear su propia firma.

No es novedad que cada vez que un famoso, como lo es Messi, use una determinada prenda o accesorio y el precio de la misma suba; y esta ocasión, no fue la excepción. Tres horas antes de difundidas las imágenes, el sweater tenía un valor de €420, es decir, cotizó cerca del 21% su incremento.

El mes pasado, en un encuentro con Leo Messi y Neymar, el hijo de David Beckham, Romeo, posteó una foto en la que se puede ver el excéntrico look del argentino, que generó adeptos, pero también críticas e innumerables memes. Lució un llamativo conjunto Dolce&Gabbana animal print rojo y negro, que según las publicaciones en Internet tiene un valor de 1645 euros (el equivalente a 1826 dólares).