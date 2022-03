“Parece que está de moda robar a no videntes”

“Desgraciadamente tengo que decir que pareciera que estamos ante una moda”, señaló Adrián Bautista, el joven no vidente que sufrió hace días el robo del celular, al enterarse de que otro joven ciego había sufrido el mismo delito. “Esto no puede seguir así. Estamos desamparados, alguien tiene que hacer algo porque conozco otra gente que padeció el mismo problema”, añadió la víctima del primer robo, que de a poco va recuperando su ritmo de vida.

Leandro Reales volvía a su casa del barrio San Cayetano después de haber asistido a tomar clases de la Universidad Nacional Santo Tomas de Aquino (Unsta), donde cursa el cuarto año de la carrera de Ciencias Políticas. “Como lo hago siempre, tomé un interno de la Línea 10 para regresar. Estaba ubicado en el segundo asiento reservado escuchando las indicaciones del recorrido que venía haciendo para saber dónde debía bajarme. De pronto, alguien metió el brazo por la ventanilla, que no sabía que estaba abierta, y me quitó el celular. Quedé con los auriculares puestos”, detalló. “Lo importante es que puedo contarla”, añadió con tono de resignación en una entrevista que le realizó Indalecio Sánchez en el programa “Buen día”, de LG Play.

Reales explicó que todo sucedió tan velozmente que no tuvo tiempo de hacer nada. “Fue una situación tan rápida que no tuve tiempo ni de reaccionar. Lo extraño es que el colectivo es una de las unidades viejas, o sea que son más altas que las nuevas unidades”, añadió. “La gente que se dio cuenta en el acto me ayudó. Me preguntaron si estaba bien o si quería que llamaran a un familiar para que me ayudara. Hasta el chofer llamó a mí celular para avisarle que lo estaban buscando, pero primero no lo atendían”, relató.

El otro caso

“Enterarnos de otro robo a un no vidente es una muestra más de que estamos perdidos como sociedad”, explicó Carlos Bautista, el padre de Adrián, quien sufrió el robo hace menos de dos semanas en el barrio Rincón del Este. “Fui el que viralizó el video para demostrar qué es lo que está pasando en la provincia. Así todos actuaron muy rápido”, añadió.

Por el robo fue detenido Gabriel Maximiliano López, y por pedido del auxiliar fiscal Miguel Fernández, por expresas órdenes del fiscal Diego López Ávila, el juez Dante Ibáñez le dictó la prisión preventiva por cuatro meses. El personal de la Brigada de Investigaciones Este continúa buscando a su cómplice.

En la audiencia, el magistrado, al fundamentar su fallo, señaló: “deja mucho que desear la personalidad de alguien que no tiene problemas en abordar en la vía pública a una persona que no tiene ninguna capacidad de defensa. Más allá de que Bautista haya intentado hacerlo, con el solo dicho de uno de los autores que tenía un arma, dejó de hacerlo por miedo. Miedo que aún se mantiene, por lo que demostró aquí”.

“Fue muy fuerte y real lo que dijo el magistrado. Él también señaló que mientras esté al frente del proceso, el acusado no quedaría en libertad. Pero el problema es que las leyes son muy laxas para los delincuentes y a los jueces no les queda otra alternativa que hacer lo que pueden”, comentó Carlos Bautista. “Lo más importante es que hasta el momento es que mi hijo está recuperando normalmente su ritmo de vida, con temor, pero lo sigue haciendo”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Adrián Bautista se mostró preocupado por lo que está pasando en la provincia. “Es lamentable todo lo que está sucediendo con la inseguridad. Nadie está a salvo de estas personas que están dispuestas a todo. Ni siquiera nosotros, que somos un blanco fácil porque no sabemos los peligros a los que nos enfrentamos en las calles”, razonó.

Reales dio otra apreciación sobre lo que vivió. “Es cierto que hay malas personas que son capaces de robar a un no vidente, pero lo importante es que hay buena gente que siempre trata de ayudarte. Por ejemplo, después de que me robaran, el señor que estaba sentado delante de mí, dijo ‘¡como puede ser tan hijo de puta de robarle a un ciego!’. Y otro señor, al ver lo que me había pasado, intentó perseguirlo. Me quedo con esa gente”, finalizó.

La investigación

El fiscal López Ávila quedó al frente de la investigación del caso. Por el momento, ordenó a los policías que buscaran evidencias para poder identificar al autor del robo.

“La comunidad tiene que colaborar. En mi caso fue muy importante que un vecino nos haya facilitado las imágenes que tomó su cámara de seguridad. Me imagino que también se puede conseguir esa evidencia para que se pueda atrapar a esa persona”, concluyó Adrián Bautista.

Las claves del caso

Adrián Bautista fue asaltado por dos motochorros cuando se dirigía a su casa después de haber salido de su trabajo.

Leonardo Reales viajaba en un colectivo cuando un ladrón, ingresando la mano por la ventanilla, le quita el celular.

Los no videntes no pueden guardar sus celulares porque están usando las aplicaciones para guiarse.

Las dos víctimas pidieron colaboración a la sociedad para que brinden datos así se pueda detener a los autores.

Pedido solidario: espera que le donen un teléfono

“Afortunadamente el fiscal Diego López Ávila está acelerando la investigación para tratar de que me encuentren el celular, que es necesario para que pueda desenvolverme en mis actividades diarias”, explicó Leandro Reales. “Al aparato lo utilizo para comunicarme, caminar por la calle, para grabar las clases a las que asisto y luego escucho para poder avanzar en mis estudios”, añadió el joven, cuya hermana, que también es no vidente, estudia terapia ocupacional en la Unsta. “Por el momento estoy utilizando el teléfono de mi madre y esperamos poder comprar uno o si alguien me podría donar uno me ayudaría muchísimo, ya que ella también lo necesita”, explicó el joven en la entrevista con LG Play. Los interesados en colaborar, deben comunicarse al número 4295684.

Herramientas: aplicaciones que son fundamentales

“Muchos chicos utilizamos una aplicación que se llama Lazarillo que es fundamental para desarrollar nuestras vidas”, explicó Adrián Bautista. Se trata de un GPS especializado en la entrega de herramientas de movilidad para personas ciegas o con baja visión, diseñada e implementada con la participación y colaboración de personas con discapacidad visual. La aplicación permite utilizar todas sus herramientas de accesibilidad de manera totalmente gratuita, solo ocupa datos móviles. “El problema es que para poder utilizarla, tenemos que tener el teléfono a mano y eso, evidentemente, tienta a los ladrones”, indicó. “Hay muchas herramientas para nosotros, pero para poder usarlas las tenemos que bajar en nuestros celulares”, comentó Leandro Reales.