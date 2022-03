Biden respaldó a la postergación de los pagos al FMI y Argentina evitará caer en default

El gobierno estadounidense, que encabeza el presidente Joseph Biden, acompañó los pedidos argentinos y apoyó la postergación de los plazos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitó así la caída del país en default por la falta de pago de U$S 2.800 millones.

El acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo establece un primer desembolso de U$S 9.800 millones, que serviría para cancelar una cuota de U$S 2.800 millones, que vencía entre hoy y mañana, según las condiciones aceptadas en 2018 por Mauricio Macri cuando contrajo un crédito Stand-By por U$S 45.000 millones, según publicó Infobae.com.

El periodista Román Lejtman relató las negociaciones lideradas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el embajador en Washington, Jorge Argüello, para lograr convencer al presidente estadounidense y a la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Argentina manifestó la necesidad de recibir los U$S 9.800 millones por Derechos Especiales de Giro (DEG,s) por lo que Argüello se puso en contacto con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden. Como Estados Unidos controla el board del FMI, era imprescindible conseguir el aval de la Casa Blanca.

Con la autorización política en mano, Sullivan habló con Georgieva, que tomó el mensaje desde Washington y se puso a trabajar con su staff técnico.

En el medio, el Congreso aprobó el acuerdo y sólo faltaba que el FMI aceptara la postergación de los pagos hasta la llegada del primer desembolso.

Con el planeta conmocionado por la invasión de Rusia a Ucrania, el respaldo conseguido por Argentina no es menor y ahora deberá afrontar un año fundamental para confirmar si puede, o no, cumplir con las promesas contraídas.