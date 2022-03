Milei trató de "palomitas tibias" a sectores que integran Juntos por el Cambio

Con el histrionismo y la polémica que lo caracteriza a la hora de brindar declaraciones, el diputado Javier Milei (La Libertad Avanza) cargó duró contra los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Coalición Cívica (CC). Además, adelantó que está dispuesto a postularse para presidente en los comicios nacionales del año que viene.

Respecto de que integre una posible fórmula con la titular del PRO en el ámbito nacional, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dejó en claro que no lo haría dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

"Yo no puedo tener nada con la UCR; es la Internacional Socialista. No puedo tener nada con la CC, que son más de izquierda que los radicales. No puedo tener nada con el ala de las palomitas tibias de JxC", manifestó Milei.

Radicales y dirigentes de la CC no fueron los contra quienes arremetió el libertario dentro de la principal alianza opositora: también criticó al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. "Son socialdemócratas; más peligrosos que los otros (en alusión al kirchnerismo), que por lo menos son más sinceros", señaló Milei.

Por último, convocó a quienes ponen a la libertad en el centro de la escena a asociarse entre sí; y enumeró: "el peronismo federal, el republicano, el menemismo y los 'halcones' (el ala dura derecha del PRO)". Pero subrayó que una eventual coalición con ellos dependería de que abandonen JxC.