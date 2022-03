La Eeaoc convoca a interesados a adquirir semillas portainjertos

El Centro de Saneamiento de Citrus (CSC) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se encuentra próximo a iniciar la campaña de venta de semilla de portainjertos a empresas y a viveros cítricos.

Estas semillas se obtienen de la colección de plantas madres semilleras certificadas de la Eeaoc, que cumplen con los requisitos de identidad varietal, de productividad y de sanidad, que garantizan su calidad. Dado que los frutos de los distintos portainjertos maduran gradualmente, entre abril y julio se van cosechando, procesando y entregando las semillas a medida que están disponibles.

Merece destacarse el portainjerto trifolio Flying Dragon, cosechado entre febrero e inicios de marzo, que recibe un tratamiento particular ya que previo a la extracción de las semillas, la fruta se mantiene en cámara de frío a entre 6° C y 8° C durante un mes, procedimiento determinante en la uniformidad en la germinación.

Los pedidos de semilla se reciben hasta el 31 de marzo de cada año. Para que puedan adquirir las semillas los viveros deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas de Instituto Nacional de Seminas (Inase); en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

“A principios de abril, en función de la demanda total y de nuestra disponibilidad, se confirma a cada empresa la cantidad de semilla que podremos entregar del pedido original; y en caso de que fuese necesario se prorratea”, indicó Julia Figueroa, responsable del CSC.

Añadió que la extracción de la semilla se realiza de manera manual y se extreman los cuidados en todas las etapas para evitar daños que podrían afectar su calidad. “El procedimiento consta de la extracción propiamente dicha de la semilla de los frutos, posterior lavado para eliminar mucilago y restos vegetales, desinfección con productos químicos para reducir la aparición de mohos causados por hongos y mejorar la vida útil, secado, clasificación mediante zarandas, envasado y almacenamiento en frío hasta su entrega”, dijo.

Una vez recibida por el solicitante y hasta la siembra, la semilla debe mantenerse en la heladera, entre 3° C y 7° C. El mejor lugar es el compartimento de las verduras.

Estimativamente, y a fin de que los viveros puedan planificar su campaña, se detalla a continuación las fechas de entrega de semilla de los diferentes portainjertos:

A principios de mayo comienza la entrega de semilla de los portainjertos trifolio FlyingDragon y Rubidoux. A finales de mayo y durante junio se continua con los citrumelos (CPB 4475 y 75 AB), citranges (Troyer, Carrizo, Benton y C35), limonero Rugoso, lima Ranpur y Volkameriano. A fines de junio y durante julio se entregan el trihíbrido 79 AC, los citrandarines (61AA3 y X639) y lemandarines 81G 513 y 81G220 para finalizar con naranjo Agrio y mandarino Cleopatra.

Por solicitud del formulario de pedido de semillas y otras consultas, comunicarse al mail [email protected] y/o al teléfono 0381-4521000 (interno 250).