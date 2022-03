El cuarteto mundialista del motocross

Toro: el pionero quiere ser el mejor argentino

A sus 22 años, Lautaro Toro competirá por segunda ocasión en una fecha del calendario mundial. Fue el primer tucumano en hacerlo, allá por 2018. No dudó en establecer su meta 2022. “Apunto a ser el mejor del país, como sea”, sentenció.

El tono es casi de revancha. Sí, porque la primera vez un fuerte accidente lo marginó de la competencia. “Estoy en el mejor momento. Pude prepararme desde el primer día de enero. Corrí en Pinamar, me rocé con buenos pilotos y tuve una buena base de pretemporada. En febrero, en Tafí del Valle me dediqué puramente a mí. Me maté practicando”, explicó.

CONFIANZA. Toro estuvo entrenándose en la costa argentina para llegar de la mejor manera.

Toro reconoció que la previa fue un poco más complicada que en 2018 porque se embarcó en la versión mundialista 2022 solo, sin un equipo. “Fue golpear puertas. Llegaba y presentaba al ‘Toro Team’”, relató entre risas el esfuerzo a pulmón que le permitió reunir el presupuesto necesario con signos de euros y dólares.

La confianza de plantearse un objetivo tan ambicioso tiene una razón de ser. Toro compite en la mayoría de los torneos que se organizan en el país y considera que los tucumanos, siempre se presentan con una desventaja porque la mayoría son pilotos de profesión. En consecuencia, se entrenan más tiempo. En Villa La Angostura todos tomarán contacto al mismo tiempo cuando el circuito quede habilitado. “En el Mundial es donde se ve realmente la clase de piloto que sos porque utilizás al máximo tu destreza. Nadie de Argentina sacará ventaja. En ese sentido, será de igual a igual”, analizó el estudiantes de ciencias económicas.

Villagra: el pequeño ansioso

“No quiero dedicarme a ninguna otra cosa que no sea ser piloto profesional de motocross”, dice Francisco Villagra. Así de claro tiene su futuro el niño de 10 años. El ganador del Canillita de Plata de LA GACETA en 2019 vivirá una experiencia a la medida de sus aspiraciones: el piloto de Trancas fue convocado para participar en la Academia del MXGP. Será una clara aproximación a lo que es ser un “profesional de la moto”.

JUVENTUD. Pese a su corta experiencia, Villagra ya demuestra un perfil profesional.

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) decidió hacer el lanzamiento en Villa La Angostura. La finalidad es que el motocross, en todo el planeta, sume pilotos jóvenes. Villagra es uno de los 15 argentinos menores de 12 años que participarán de la experiencia. Después la Academia del MXGP se instalará en las fechas que el certamen prevé en Portugal, Letonia, Rusia, España, Alemania, República Checa y Finlandia.

“No estoy nervioso, estoy ansioso”, explicó “Fran” que como campeón 2019 en Minicross 50ccB fue recomendado para la Academia. El alumno de la Escuela 331 “Reverendo Juan Hurbanc” de Trancas se entrenará bajo las órdenes de un instructor FIM, tendrá una práctica en el circuito mundialista y visitará el paddock de un equipo oficial, todo acompañado por sus padres quienes tendrán un “Taller de Educación”.

Soria: terminar y disfrutar

“Correr en el Mundial es una de las metas que nos proponemos y soñamos cuando comenzamos a andar en moto. Uno lo ve muy lejos, pero es una realidad que voy a estar con los pilotos que veo sólo en los videos”, comentó muy feliz Diego Soria.

HÁBIL. La destreza que Soria muestra en cada torneo deberá potenciarse en la fecha Mundial.

Soria consideró que el motocross en Argentina está lejos de los mejores del mundo. “El nivel es para pelear en el pelotón trasero, nada más”, resaltó. “La expectativa es terminar y disfrutar. Otra no hay”, agregó el nacido en la zona del ingenio La Florida. El piloto, que correrá en una Kawasaki 450, recuerda claramente el motivo por el que desde mañana será un piloto de motocross mundialista. Soria le tomó cariño a las motos desde muy chico, pero de una manera muy particular: sus padres, para evitar que haga “picadas”, le plantearon la idea de comprarle una moto, pero si se dedicaba a entrenarse y lo tomaba en serio. “Querían que haga enduro, pero nunca me terminó de gustar. Prefería andar saltando que es la característica y lo que se diferencia el motocross del enduro”, comentó.

A pesar de que comentó que no va con grandes expectativas, Soria escribirá uno de los capítulos más trascendentales de toda su vida. “Es un sueño, soy sincero. Algo único”, dijo con emoción el piloto.

Galván: mentalizado para aprender

Pasaron 27 años desde la primera vez que se subió a una moto de cross de 50cc. En la actualidad, con 31, Iván Galván sigue con las mismas ganas y energías desde esa primera vez. “Estoy muy feliz de estar en el Mundial. Mi familia lleva compitiendo hace más de 30 años y nos pone muy felices de que se haya dado. Jamás lo hubiésemos imaginado”, afirmó el ingeniero en sistemas.

ENTUSIASMO. Además de la potencia de su moto, Galván contará con su gran actitud.

Galván tiene una vasta experiencia. Compitió en los campeonatos Tucumano, Santiagueño, del NOA y Argentino, logrando títulos en casi todos. Va a Villa La Angostura con muchas ganas y principalmente a seguir acrecentando su bagaje como piloto. “En la vida uno nunca termina de aprender. Voy con esa mentalidad de aprender técnicas nuevas de los pilotos oficiales”, comentó. Galván sospecha que su realidad, comparada con los mejores del mundo, es diferente. La duda está por despejarse en pocas horas. “Este Mundial nos sirve para saber dónde estamos parados”, aseguró. Del circuito, Iván dijo que, gracias a que la tecnología está tan avanzada, “podemos verlo por satélite, con los videos de las carreras que hubo. Así que lo tuvimos que dibujar, ver las huellas, cada pozo. Cuando lleguemos a Neuquén podremos ver la realidad”, advirtió.

¿Las expectativas? “Voy tranquilo, bien de la cabeza, sin presiones. A disfrutar”, afirmó Iván, también apasionado por el enduro.

La agenda

La actividad comenzará mañana y se extenderá hasta el domingo. El MXGP de Argentina es la tercera fecha del torneo. Viernes: verificaciones administrativa y técnica. Sábado: 10.35 y 13.20 entrenamientos de MX2, 15.25 prueba clasificatoria; MXGP, 11.15 primer entrenamiento y 14 el segundo. Para las 16.10 se programó la prueba clasificatoria. Domingo: 12.45 y 15.10 pruebas de MX2; 13.15 y 16.10 las de MXGP.

El circuito

El “Patagonia Race Track” está en Villa La Angostura, Neuquén. Tiene una extensión de 1.670 metros (saltos, olas y secciones rítmicas) y su suelo es de tipo oscuro. De las cinco ediciones que se hicieron, siempre fue elegido como el mejor a fin de la temporada.

Antecedente

El italiano Antonio Cairoli fue el último que ganó en La Angostura, pero ya no está en el Mundial. El campeón esloveno Tim Gajser defenderá el primer lugar en el torneo luego de quedar segundo en Inglaterra y ganar en Italia y se perfila como el favorito.

Categoría

Los tres tucumanos competirán en MXGP, la clase principal. Sus números y marcas son: 102, Iván Galván, Kawasaki; 157, Diego Soria, Kawasaki y 833, Lautaro Toro, KTM .

Todos los argentinos

Agustín Carrasco (Yamaha), Francisco Cabarcos (Suzuki), Pablo Galletta (Yamaha), Marcos Trossero (Yamaha), Joaquín Poli (Kawasaki), Agustín Poli (Kawasaki), Flavio Sastre (Kawasaki) y Víctor Arco (Suzuki) completan la lista de 10 pilotos nacionales en la categoría principal.