Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026

A pesar de que durante este mes el justicialismo formalizó su conformación como interbloque bajo la denominación Popular, la votación expuso fuertes diferencias internas. Los 21 senadores de Fuerza Patria votaron en contra del proyecto en general, al igual que los representantes del Frente Cívico por Santiago, José Emilio Neder Moreno y Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Sin embargo, esa postura no fue acompañada por los integrantes de Convicción Federal: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada avalaron la iniciativa oficial.