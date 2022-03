Motocross: “Quiero correr en el Mundial”

Para llegar alto, primero hay que proponérselo. El camino nunca es fácil, pero para algunos, fallar en el intento solo redobla las ganas de volver a la carga. Lautaro Toro, de 22 años, quiere tener su segunda experiencia en el Campeonato Mundial de Motocross. Será la sexta edición del “MXGP Patagonia Argentina”, que se llevará a cabo entre el 19 y 20, en el circuito Patagonia Race Track, considerado por seis años consecutivos (entre 2015 y 2019), como el mejor del mundo. Dicho trazado, de 1600 metros, se encuentra en Villa La Angostura.

“La primera vez que corrí en el Mundial fue en 2018. Esa vez lo hice en MX2, donde venía haciendo una muy buena carrera, siendo el mejor de Latinoamérica. Pero sufro un accidente a dos vueltas del final. Este año quiero ir por la revancha. Además lo haría en una categoría superior: la MXGP o MX 1, con motos de 450 cc”, comentó el oriundo de Alderetes sobre esta nueva experiencia a la que quiere llegar para codearce con los mejores corredores del mundo.

Al amor por las motos “Lauty” lo trae desde la cuna. Tanto su padre César, como su madre Alejandra, vienen del ambiente (varios tíos corrían en enduro). La primera vez que se subió a una moto fue a los cinco años; la primera carrera fue en enduro a los seis, a los siete ya competía en motocross y enduro a la vez, pero a los ocho se decidió por el motocross. “Porque me gustó mucho la adrenalina que te genera vuelta por vuelta y el alma competitiva para ganar. Es muy diferente al enduro, porque se requiere mucho entrenamiento, técnica y mucha preparación física”, enumera Lautaro.

Este año, Toro tuvo una gran experiencia corriendo en una de las mejores categorías en circuitos cerrados: el Súper Cross. Ese campeonato se corrió durante tres fechas en Pinamar, de la cual participaron experimentados corredores de Latinoamérica. La particularidad de ese tipo de competencias es que se corre de noche y en circuitos reducidos con muchas curvas y saltos. Lautaro culminó cuarto en la Gran Final.

Pero ahora va por más. Por eso se trazó como meta para este 2022 volver a correr en el Mundial, donde sólo corren los mejores. “Para poder competir en el Mundial hay que estar rankeado. Eso lo sacan del Campeonato Argentino, que en la última competencia que hubo, terminé entre los 10 mejores. Eso me avala para poder participar”, comenta el estudiante de Ciencias Económicas de la USPT.

Costos

Pero además de tener buenos laudos para poder formar parte de la grilla de largada, los corredores deben cumplir con otro requisito muy importante: el económico. A los argentinos se les hace cuesta arriba y lo tienen que hacer todo a pulmón. “Necesito 1000 euros solo para estar en la fecha que se correrá acá en Argentina. A las otras que se correrán por el resto del mundo se me hace imposible costearlas. Con los sponsors que me acompañaban estamos hablando, porque está muy complicado con este problema del covid-19, sumado a la situación del país. Por eso necesito sumar más sponsors. Ojalá me puedan ayudar para poder competir, porque además voy a representar a mi provincia. Necesito seguir juntando el dinero”, se descargó el piloto, que para esta oportunidad participará con equipo propio, el “Toro’s Team”.

Toro no sólo sufre con la parte monetaria para competir. También padece la falta de lugar para entrenarse a la altura de lo que esta clase de competencia exige: “en Tucumán no hay muchos circuitos de motocross. Me entreno casi todo el año en Tafí del Valle, donde hay un lindo circuito. Cuando no puedo viajar a los valles, me entreno en uno que hay en La Rinconada, pero es un circuito chico. No es tanto para motocross, pero sirve. Hay otro en Concepción, el de la Joven Argentina, pero está un poco abandonado ahora. En nuestra provincia hay muchos circuitos de enduro, pero muy pocos de motrocross”.

Tucumán tendrá otros dos representantes

Diego Soria e Iván Galván estarán presentes, por una de las fechas del Mundial de Motocross, en Villa La Angostura. Ambos correrán en la máxima categoría (MXGP) en el trazado del Patagonia Race Track.