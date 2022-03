Restricción a las exportaciones agrícolas: “Una medida inconstitucional”

Los representantes de agrupaciones relacionadas al agro se manifestaron en contra de las medidas contra las exportaciones. “No son aventuradas, son decisiones políticas e ideológicas”, dijo Augusto Battig, presidente de Apronor. “Es inconstitucional porque el presupuesto de 2021 no se aprobó, por lo que la Ley de Emergencia queda sin vigencia y las retenciones no tienen vigencia y deberían ser cero”,

“Esto es absurdo, inadmisible e ideológico y tiene todos los componentes para ser inconstitucional. Las políticas contra el campo son una constante de este gobierno”, dijo a LA GACETA Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. “Si el Gobierno no baja el gasto, seguimos con la inflación. Realmente esto no puede pasar, lo repetimos mil veces, no es mala palabra generar trabajo, ser empresario y producir. Van a castigar al sector que participa del 70% de lo que se produce fuera del país; están castigando justo a este sector”.

“Nosotros no somos formadores de precios, no formamos el precio ni de la leche, ni de la carne ni del pan; somos productores y el Gobierno, causante de esta inflación enorme que tenemos, no busca cómo bajar el gasto público o político. Es inadmisible”, insistió Murga.

“Todavía estamos esperando saber cuál es la postura de la provincia de Tucumán, del Gobernador y del ministro de la Producción con respecto a esta nueva implementación”.

Según explicó Murga, desde la Sociedad Rural comenzaron a movilizarse y enviaron una carta a la Mesa Nacional Agropecuaria para saber cuál es la postura de ellos. “Queremos saber, porque no se puede admitir que se siga abusando del campo con más impuestos a los sectores que producen y que trabajan. Queremos saber si están con el sentir de los productores o acompañan la desafortunada decisión del Gobierno nacional. Nosotros no estamos dispuestos a avalar con nuestro silencio otro golpe más a los argentinos que quieren producir y vivir en paz”.

Según el productor, la confianza en el Gobierno se ha debilitado. “No hay un plan para el campo”, repitió. “Las medidas del Gobierno no son aventuradas, son producto de una planificación donde se prioriza lo ideológico y lo político. Optan por la intervención, el subsidio, el asistencialismo, la comodidad de no perder privilegios y dejan de lado lo que tanto pedimos los que trabajamos y producimos, que es achicar el gasto político”.

"Nos sorprendió la decisión del Gobierno de cerrar el registro de exportación de harina y aceite de soja. No sé si es legal, creo que esa medida debería pasar por el Congreso, pero están buscando algo para evitar el debate parlamentario, donde podríamos dar batalla", sostuvo ayer el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni a El Cronista. Con un aumento de las retenciones, el Estado Nacional, estimó, podría recaudar U$S 400 millones anuales extra.

“Excepcional”

En el Senado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que no tiene pensado subir retenciones a la producción del maíz, soja y trigo, tras la suspensión del registro de exportación de subproductos de soja. Por su parte Juan Manzur, jefe de Gabinete, indicó que esta medida se tomó en el marco de la excepcionalidad absoluta por la situación internacional".