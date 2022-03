El campo, en alerta: “¿Cómo se va a invertir si cambian las reglas de juego?”

A través de un comunicado emitido el día domingo, el Gobierno nacional informó que interrumpió el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones de harina y aceite de soja, entre otras posiciones arancelarias de la oleaginosa, según informó la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

Argentina es el principal proveedor mundial de harina y aceite de soja. Según datos de 2021, la harina de soja fue el principal producto de exportación del país sudamericano (14,2%) y el aceite de soja, el tercero (6,9%).

La medida generó sorpresa y malestar en los productores tucumanos en medio de la escalada de precios en el mercado internacional debido en gran parte a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“A pesar de que en el campo trabajamos los siete días de la semana, fue muy extraño que esta medida se dé a conocer un día domingo. Eso ya hace ruido”, dijo Augusto Battig, presidente de la Asociación civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, Apronor, a LA GACETA y aclaró: “si bien la medida es para un subproducto de la soja y al productor no le impactará directamente, sí lo hará indirectamente”.

Según el productor, esta “película” ya se vio en Argentina varias veces. “Después se viene el aumento de las retenciones del 12% al 24%”, aseguró el representante de Apronor. Las preguntas que circulan entre los grupos de productores son muchos. “¿Cuál es el objetivo? ¿Tener mayores ingresos? Esta política ya la tomaron desde el Ggobierno con las exportaciones de carne y el precio nunca bajó sino que se incrementó. ¿Por qué no dejan que el comercio funcione como en otros países con la oferta y demanda? Estas decisiones provocan los resultados contrarios, una reacción de desconfianza”, aseguró Battig. “¿Cómo un productor va a intentar mejorar o invertir en el campo si le cambian las reglas de juego todo el tiempo? ¡Es una gran desmotivación! No hay que olvidar que de 10 dólares que ingresan al país, 7 entran por el sector agroindustrial”.

Según el productor, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, había dicho semanas atrás que el campo podía “quedarse tranquilo” porque no iban a aumentar las retenciones. “Ahora obran totalmente diferente”, insistió el presidente de Apronor e hizo hincapié en que desde hace 20 años que el campo paga retenciones: “se recauda una fortuna de dólares pero no hay mejoras: hay más pobreza, menos infraestructura y más problemas energéticos. No hay nada a cambio”.

La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) emitió ayer una severa advertencia ante las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en materia de exportaciones, con impacto directo en el sector productivo. "Una vez más, creen que nuestra paciencia es inagotable", aseveró la entidad presidida por Sebastián Murga a través de un comunicado. "En estos dos años de gobierno, la Sociedad Rural de Tucumán viene alertando sobre algunas medidas equivocadas, que sólo perjudican, fomentan la desinversión y golpean otra vez la buena fe de los productores agropecuarios", agregaron los ruralistas.

