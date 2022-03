El FMI rechazó que el default de Rusia vaya a generar una crisis mundial

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se mostraron preocupadas respecto de que las sanciones económicas que diversos países le están aplicando a Rusia, a raíz de su invasión a Ucrania, afecten los pagos de ese país al organismo.

En ese sentido, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, admitió que aparece probable un incumplimiento soberano por parte del Gobierno de Moscú, pero destacó que descree que esto vaya a desencadenar una crisis financiera mundial.

"Rusia tiene el dinero para pagar su deuda, pero no puede acceder a él. En términos del servicio de las obligaciones de deuda puedo decir que ya no pensamos en el incumplimiento de Rusia como un evento improbable", señaló Georgieva.

Rusia, muchos de sus bancos y algunos ciudadanos se encuentran bajo sanciones de los Estados Unidos y de otros países aliados, tanto de Europa como de Asia, como consecuencia de la invasión sobre Ucrania. Esto motivó que la calificación crediticia de Rusia se haya enfrentado a rebajas.

La semana pasada, Fitch Ratings consideró inminente el incumplimiento de bonos, debido a las sanciones impuestas desde que comenzó la guerra en Ucrania, el 24 de febrero.

Sin embargo, Georgieva se mostró optimista, y rechazó que la restricción financiera de Rusia vaya a causar una crisis financiera mundial. "Por ahora, no. La exposición global de los bancos a Rusia definitivamente no es sistémicamente relevante", puntualizó.

De hecho, añadió que si bien el FMI inevitablemente rebajará la perspectiva de crecimiento de Rusia para esta año, esta seguirá siendo una tasa positiva.

El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, sostuvo que Rusia ya perdió acceso a casi la mitad de sus reservas. "El volumen total de nuestras reservas es de aproximadamente U$S 640.000 millones, y alrededor de U$S 300.000 millones están en tal condición que no podemos usarlos ahora", dijo.

La congelación de activos en el banco central de Rusia se impuso como parte de una serie de sanciones económicas para castigar a Moscú por la invasión de Ucrania, ahora en su tercera semana.

Los propios datos de Rusia publicados en enero muestran que unos U$S 100.000 millones de las reservas se mantenían en divisa estadounidense a junio, lo que representaba un 16,4% del efectivo total en ese momento. Las tenencias en euros alcanzaban un 32,2%, y las en yuanes, un 13,1% a finales de junio del año pasado.