El poder de los símbolos: ¿qué significa el escudo nacional para los jóvenes?

Identidad. Historia. Pertenencia. Raíz. Los símbolos patrios son la marca distintiva de un pueblo que permiten diferenciarlo de otros. Tienen que ver con un sentido de patria. Exaltan la emoción, el orgullo, la nacionalidad y se potencian, por ejemplo, en situaciones deportivas internacionales, en la que participa un país. Los acontecimientos bélicos suelen estimular ese patriotismo, como sucedió en la guerra de Malvinas. En la actualidad, en la conflagración militar entre Rusia y Ucrania, ha llamado la atención de que los tanques rusos llevan la letra zeta como un símbolo que tiene varias interpretaciones: alude a la “desnazificación”, a un apoyo al Kremlin, a la victoria, a la paz. ¿Y qué significan los emblemas patrios para los argentinos? Hace 209 años, la Asamblea del Año XIII creó el escudo, ¿sigue teniendo la misma valoración en la actualidad? “Vos tenés que ver los símbolos en el contexto. En 1813, la Argentina tenía muy pocos símbolos, en realidad la Argentina no existía, se está librando una guerra anticolonial con España y el símbolo era realmente importante, un poco como una referencia a formar una comunidad futura, una comunidad rioplatense. Vos viste que nuestro país cambió varias veces de nombre, al principio era Provincias Unidas del Río de la Plata, no tenía límites precisos y eso comienza a definirse con la Constitución de 1853, o sea décadas después”, señala María Celia Bravo, doctora en Historia y magister en Historia Latinoamericana.

- La Constitución es el punto de partida de este país...

- Con la organización nacional, se le dio un estatus de país, comenzó la Argentina a tratar de intervenir en el concierto con las otras naciones y para eso tenés que tener determinados símbolos, que ya los tenía, como la creación de la bandera, muy vinculada al tema de la guerra, la escarapela… divisas de identificación con un sentimiento patrio y todo lo demás. No sé mucho de la historia rusa o por qué ponen la zeta, creo que en esta época hay una resignificación de los símbolos, más en el marco de una guerra, pero esos símbolos tienen significados que van cambiando obviamente.

- ¿Siguen teniendo vigencia nuestros símbolos?

- Sí la tienen, depende de cómo el Gobierno estimule o no ese sentimiento porque no solamente expresan un Estado, también una comunidad de origen. El escudo es más que el escudo, aparece en las monedas, representa de alguna forma la soberanía argentina, básicamente la bandera y sobre todo sus colores, que también están vinculados a la selección de fútbol… Son símbolos unificadores, depende mucho del gobierno y sobre todo de la política de Estado para que eso se reactive. Calculo que, en momentos de guerra, el patriotismo debe estar exaltado, entonces los símbolos tienen otro significado.

- ¿Hasta qué punto los argentinos somos patriotas?

- Depende mucho de una época, cuando una sociedad está agobiada por determinados problemas y a veces no los logra resolver, esos símbolos toman sentido de acuerdo con quién los tome porque es una sociedad agobiada por discursos muy encontrados, desde gente que dice que hay que destruir todo como el Banco Central y cosas así y es un discurso que prende en los jóvenes. Es una sociedad cruel con los jóvenes porque no tienen mucha salida, no hay una expectativa de futuro que es lo que aparentemente permanece oscura. Pero quizás esa sensación de pertenencia a algo esa sociedad no te responde, se vuelve compleja.

- ¿Qué expresan los símbolos patrios?

- La conformación de una sociedad, a veces ese símbolo o ese sentimiento se debilita o se fortalece, es muy dinámico respecto de los acontecimientos políticos por donde transita una sociedad y las perspectivas. Está muy vinculado a donde uno está anclado, a la situación vital de cada uno.

- En más de 200 años, los argentinos no hemos sido capaces de construir aún un país digno de ser vivido, con posibilidades de futuro para las futuras generaciones…

- Es muy difícil ahora, pero bueno, no creo que otras sociedades te garanticen eso en este momento. Es una sociedad con muchos problemas, no te voy a negar que hay un retroceso porque es evidente, pero no son los argentinos solamente, como que todos tengamos la culpa. Hay otras consideraciones que la gente tiene que entender, creo que es una sociedad con dos años de pandemia más esta situación, ya venía mal cuando ganó el macrismo.

- Si el escudo fuese un símbolo para una instancia coyuntural como una guerra, después puede quedar como algo ornamental…

- En un escudo hay un reconocimiento institucional de un país como sensación de pertenencia. El escudo es más que un símbolo es una expresión institucional de un Estado, como la bandera. Toda la papelería del Estado argentino lleva el escudo, todo lo que expresa la nación argentina tiene ese símbolo, es casi la expresión del Estado argentino, que puede variar a o no, que no es equiparable a un símbolo que se toma en el caso de una guerra. Es como la marca país, el escudo, la bandera.

Estimular los valores patrióticos en las nuevas generaciones

La profesora Gloria Olivera y sus alumnos de la Escuela Secundaria Yerba Buena opinan sobre el escudo

“El escudo nacional es uno de los símbolos patrios que marca la identidad. Representa el compromiso, la libertad, las victorias y la patria naciente, resaltando en su imagen el DNI de la argentinidad”, sostiene Gloria Olivera, profesora de Lengua y Literatura.

La docente que fue distinguida por el Ministerio de Educación de la Nación como “Maestra ilustre 2006”, y que enseña en la Escuela Secundaria Yerba Buena señala que es importante difundir nuestros símbolos patrios en distintos encuentros y convocatorias. “Los adultos tenemos referentes que nos recuerdan el ser argentino, sin embargo, hace falta estimular historias y valores patrióticos en las nuevas generaciones. Los jóvenes reconocen los escudos de los clubes de fútbol cuando escuchan acerca del escudo, pero la escuela está incentivar el reconocimiento de los símbolos patrios. Cada provincia del país tiene un escudo representativo, por ejemplo, la provincia de Tucumán tiene su escudo según la ley provincial y es casi idéntico al Escudo Nacional”, expresa Olivera.

Sus alumnos, de entre 15 y 16 años, de la Escuela Secundaria Yerba Buena, reflexionaron sobre el escudo nacional:

* Representa la unión de todas las provincias. Sería bueno que el escudo fuera más visto en el centro, en las avenidas, en los súper, en las escuelas. El escudo no debe ser olvidado.

Juan Varela

* Sería bueno remasterizar el escudo nacional cada varios de años, deberían poner imágenes en parques, plazas, hospitales. Reconozco el escudo, pero como está hoy el país, no lo sé. Actualmente, se observan robos, violaciones, inseguridad, con las imágenes del escudo nacional se puede enseñar a sentir más la patria.

Kevin Ríos

* Es un símbolo patrio que representa al país y se considera como un documento. Sin duda, estaría bueno que no tan solo lo reconozcan en su día, sino todo el año. Para mí es necesario que se lo vea en la secundaria, lamentablemente varias personas no lo reconocen como algo patrio.

José Ignacio Tapia

* Es un emblema nacional que representa al país, la libertad y la protección. Es necesario que se lo muestren a los más jóvenes para que puedan reconocerlo y considerarlo como símbolo patrio.

Pablo Sánchez y Marcos Santucho.

* Representa al país. Es un orgullo para nosotros llevarlo en nuestros corazones. Nos representa como una sociedad libre. Lo podemos encontrar en escuelas, comisarías, hospitales, instituciones públicas. Estaría bueno que también estuviera el escudo en fábricas, parques, programas de televisión, esto ayudaría a las nuevas generaciones a aprender y saber más del escudo.

Lucas Aráoz y Leandro Dimarzo.

* Representa la unión, la victoria y la paz. En las escuelas se lo celebra en marzo, nos brindan la información y nos relatan la historia y su significado. Me parece importante porque es un símbolo representativo para la provincia y el país.

Santiago Fernández Rizza.