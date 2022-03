La pregunta animal: los mejores momentos que hicieron popular a Gerardo Rozín

“Soy más de los que preguntan que de los que responden”, expresó Gerardo Rozin en una recordada entrevista, donde mostraba su verdadera esencia. Sí, porque Gerardo era un tipo de preguntas, y eso quedó demostrado cuando tuvo sus inicios en la pantalla en “Sábado Bus”, junto a Nicolás Repetto, en el bloque de “La Pregunta Animal”. Durante dicho segmento, el conductor se metía en las cuestiones más privadas de las celebridades que estaban invitados, con un gran ingenio y afán periodístico.

El sexo era uno de los temas centrales en las preguntas del rosarino, que debutó frente a las cámaras en 1999. Una de las más recordadas era cuando le pedía a sus invitados que comenten cual era su récord sexual. De esta manera, el rol de Rozín, como segunda espada de Nicolás, tomó gran relevancia al punto de que el segmento empezó a tener un espacio propio.

2003 le preparaba nuevos desafíos, debido a que “La Pregunta Animal” era parte de las medianoches de Canal 9 por donde pasaron celebridades, deportistas, políticos y personajes mediáticos. Allí experimentó su faceta como conductor, estuvo dos años en esa señal televisiva y luego pasó a América.

“No soy Jagger, no soy García, no soy una figura. Pero tener un invitado por día para hacerle una entrevista, es perfecto. Es un reportaje. Tan difícil y sencillo como eso. Originalmente, la idea era hacer dos entrevistas cruzadas con mucha edición. Pero cuando empecé a grabar las entrevistas me di cuenta de que era mucho mejor la charla que la edición. Mi generación se crió en la idea de que una imagen vale más que mil palabras, pero también es cierto que la palabra puede generar mil imágenes”, fueron algunas de sus declaraciones días previos al debut en 2003.

Entre los momentos que quedaron inmortalizados en Youtube, se recuerda la actuación de Karina Kelinek cuando el conductor le iba pidiendo que pusiera “cara de seria” o de “Karina enojada”.

Asimismo, se recuerda aquel día donde estuvo por cinco minutos desnudo en la televisión nacional. “Cuando empezaba el programa siempre tenía que tener un chiste para Nico, él bajaba la escalera y yo lo esperaba con algo para decirle, pero ese día no teníamos nada”, aseguró Rozin. A nada de comenzar el programa, a un productor se le ocurrió la presencia de Rolando Hanglin (cultor del nudismo) que dio la excusa perfecta para ello. “El tipo baja, mira y dice: ‘¿Qué hace Rozín?’ Y yo le respondo ‘Creí que como viene Hanglin hoy era sin ropa’”.