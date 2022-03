"No te quise creer": Zaira Nara recordó su última charla con Gerardo Rozín

Fueron compañeros en "La Peña de Morfi". Y, además de compartir largas jornadas de trabajo en los estudios de Telefe, Gerardo Rozín y Zaira Nara se hicieron amigos. Por eso, la noticia de la muerte del periodista golpeó con fuerza los ánimos de la hermana de Wanda Nara. Y la artista no pudo ocultar su dolor en el emotivo mensaje que compartió en las redes sociales para despedir al rosarino, de 51 años, fallecido este viernes por la noche como consecuencia de un tumor cerebral.

Zaira contó detalles del último encuentro de trabajo que tuvo con Rozín, luego de que el conductor le comunicara su decisión de no continuar formando parte de "La Peña de Morfi".

"Te bajaste, y me dejaste al mando del programa. Y ahora, hace unos días, tuvimos una reunión tan linda... hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que, una vez más, me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme. Confiabas más vos en mí que yo misma", recordó la modelo y conductora en Instagram.

Y contó detalles de esa última charla. "Tampoco te creí cuando me dijiste 'me estoy muriendo'. Y yo, como siempre, desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. No te quise creer. Y no me estabas mintiendo", reveló Zaira, claramente emocionada por el adiós.

La artista le agradeció a su amigo porque "una vez más me estabas estabas preparando para lo que se venía". "Te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud. Pero esta vez, quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre", reconoció.

La artista dejó en claro que Gerardo Rozín fue una persona muy importante en su vida. "Para mí, la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mí. Y gracias por confiar y decirme siempre la verdad, lamentablemente tan dura esta última vez", añadió.