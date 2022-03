La conmovedora despedida de Rozín: “No hay queja, porque me ha ido bien en la vida”

El delicado estado de salud de Gerardo Rozín causó una gran preocupación en el mundo del espectáculo. Lamentablemente este viernes, se conoció la triste noticia de su muerte.

Su última aparición en TV fue en el programa de fin de ciclo de la Peña de Morfi el 26 de diciembre de 2021. En la transmisión en vivo, el conductor se despidió con un conmovedor brindis y dedicó entre lágrimas unas emotivas palabras a los televidentes y a su equipo del programa.

"Pensaba que el brindis personal por primera vez me lo guardo...", dijo el conductor cuando le llegó el turno de hablar. Y detalló, que no iba a hablar de su vida íntima: "Quiero a los que me quieren, me quieren aquellos a los que quiero, lo saben. Voy derecho al laburo".

Además agregó, "fue un año muy exitoso en lo personal. Pensaba mientras venía para acá que soy un tipo que nunca tuvo un fin de semana. Empecé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco o viernes y sábado o domingo y lunes. No hay queja porque me ha ido bien en la vida, vivo de lo que me gusta, pero desde entonces mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo", recordaba Rozín.

El periodista recordó sus años de trayectoria y lo mucho que disfrutaba de lo que hacía. "Hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve sábados. Hoy entendí que trabajo para gente que disfruta de una manera distinta. Y yo disfruto tratando de que disfruten. Te cambia la perspectiva entender que cada uno con su laburo decide su gramática", y agregó: "Nosotros somos de esta banda. Esta es la casa nuestra, no la vida nuestra: la casa nuestra. Habitamos este mundo, el mundo en el que trabajamos todos para hacer este programa y amamos este laburo".

Además dedicó unas palabras para pensar y reflexionar sobre el año que había atravesado, en el cual tuvo que tomarse una licencia por temas de salud que comenzaron en abril de 2021: "Fue un año muy exitoso para nosotros; tiene que ver con lo profesional pero, en mi caso, y no quiero aclarar más nada, también con lo personal", dijo entre lágrimas el conductor.

"Hay algo de lo que acá se ha generado que nos ha hecho bien a nosotros y a la gente que pasó la pandemia, los enfermos, los muertos, mirándonos un ratito a nosotros porque la música sentían que los ayudaba", reflexionó.

Emocionado Rozín pensaba en el 2022. “Este programa nos mantiene unidos y nos va a encontrar así el año que viene", concluía el conductor en lo que fue su última aparición pública en TV, el pasado 26 de diciembre.