Leito: "Ponemos la cara por este Gobierno porque aspiramos a tener patria más justa"

Durante su alocución en el marco del debate en la Cámara Baja del proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internaiconal (FMI), el diputado Mario Leito chicaneó al ex presidente Mauricio Macri y a la administración de este. En particular, Leito puso el acento en que el dinero que se tomó en crédito no se destinó a la reactivación de la economía del norte del país, sino a pagarle a los bancos.

"Cuando se otorgó ese préstamo, los del norte estábamos contentos, porque pensábamos que con esos recursos Macri iba a dar cumplimiento a lo que había prometido durante la campaña, que no era otra cosa que reactivar la economia del norte argentino. Macri les decía a los argentinos -sobre todo a los del norte- que se iba a implementar un programa de obras nunca visto en la Argentina, que dio por llamar Plan Belgrano.

Todos nos alegramos (cuando se tomó el crédito), porque seguramente iba a cumplir con las rutas, con las casas, con los hospitales que había prometido, y con aquellos 3.500 jardines de infantes. Y al final no se construyó absolutamente nada", dijo Leito.

Luego, recordó que el propio Macri dijo en qué se habían destinado esos alrededor de U$S 45.000 millones. "Macri fue muy sincero, y dijo que ese dinero fue a pagar a la banca privada, porque estaban con miedo de que si ganaba el peronismo se terminarían yendo del país", destacó Leito.

Luego, el diputado contrastó la actitud del oficialismo y de la oposición. "Recibimos muchísimas críticas, de todo tipo. Y dijeron que no tenían responsabilidad, que nosotros debíamos conseguir quorum y los diputados para aprobar esto. Nunca hicieron autocrítica de esto. Y nosotros sí tenemos responsabilidad; y la tuvimos siempre. Como aquel 3 de enero de 2006, cuando (el ex presidente) Néstor Kirchner pagó U$S 9.800 millones; él decía que de esa manera la Argentina se libera, construye su destino, comienza a construir su independencia", recordó Leito.

Seguidamente, señaló que tanto representantes de gremios, como directivos de la Unión Industrial Argentina y diversos gobernadores pasaron por las reuniones de comisiones en el marco del proyecto del acuerdo, y pidieron que se evite el default. "Todos dijeron que era necesario que se apruebe este acuerdo, porque si no se iban a caer muchas obras y proyectos. En Tucumán tenemos un programa de obras millonario, pero no lo podremos hacer si no aprobamos este proyecto", puntualizó el presidente de Atlético.

Finalmente, dijo algo que pareció un tiro por elevación hacia sus pares del bloque del Frente de Todos que dudan de apoyar la iniciativa: "venimos a defender este Gobierno, ponemos la cara por este Gobierno porque aspiramos a tener una patria más soberana y más justa".